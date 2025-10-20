Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета, хорошего настроения и сияющей кожи. Стресс, неправильное питание и антибиотики могут нарушать баланс микрофлоры. К счастью, есть напитки, которые помогают восстановить кишечник и поддержать его здоровье.

1. Кефир

Кефир — один из самых полезных кисломолочных продуктов:

содержит пробиотики, восстанавливающие микрофлору;

помогает при вздутии, запорах и синдроме раздраженного кишечника;

поддерживает работу иммунных клеток;

снижает воспаление благодаря молочной кислоте;

улучшает усвоение кальция, железа и витаминов группы B.

Совет: выбирайте натуральный кефир без сахара и добавок, жирностью 2,5–3,2%. Пить можно натощак или перед сном.

2. Комбуча

Ферментированный напиток на основе чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей:

улучшает баланс микрофлоры и подавляет рост вредных бактерий;

поддерживает pH кишечника и пищеварение;

уменьшает вздутие и газообразование;

укрепляет кишечный барьер.

Совет: выбирайте комбучу без добавок и с минимальным сахаром. Оптимально — 100–200 мл несколько раз в неделю.

3. Джун

Ферментированный напиток на основе зеленого чая и меда с симбиотической культурой:

восстанавливает баланс микрофлоры;

снижает воспаление;

улучшает пищеварение;

мягок для чувствительного желудка.

Совет: лучше 7-дневный джун, пить натощак для пробуждения пищеварения.

4. Сок чернослива

Натуральный сок стимулирует перистальтику благодаря сорбитолу и клетчатке:

мягко помогает при запорах;

восстанавливает микрофлору через пребиотики;

выводит токсины и снимает воспаление.

Совет: используйте сок без добавок, с мякотью, можно добавить чайную ложку льняного масла.

5. Свекольный сок

Польза свекольного сока:

активизирует перистальтику за счет клетчатки и бетаина;

связывает токсины и тяжелые металлы;

создает питательную среду для полезных бактерий;

снижает воспаление и защищает от рака толстой кишки.

Совет: готовьте из сырой свеклы или покупайте натуральный сок без добавок.

6. Имбирный чай

Имбирь стимулирует пищеварение:

усиливает выработку ферментов и желудочного сока;

расслабляет гладкую мускулатуру кишечника;

подавляет патогенную микрофлору;

помогает при тошноте;

ускоряет метаболизм.

Совет: используйте свежий корень имбиря, гранулированные чаи без сахара и ароматизаторов тоже подходят.

7. Напиток на основе яблочного уксуса

Преимущества:

нормализует кислотность желудка;

стимулирует выработку желудочного сока;

снижает вздутие и газообразование;

поддерживает микрофлору.

Противопоказания: гастрит, язва, панкреатит в стадии обострения, гепатит.

Совет: используйте натуральный нефильтрованный уксус «с матерью», можно готовить самостоятельно.

8. Латте с куркумой («золотое молоко»)

Полезные свойства:

куркумин блокирует воспаление в кишечнике;

подавляет патогенные бактерии;

стимулирует выработку желчи;

уменьшает вздутие и газообразование.

Совет: используйте порошок без сахара и ароматизаторов, пить утром и за час до сна.

Источник: heroine https://heroine.ru/8-napitkov-kotorye-uluchshayut-rabotu-i-mikrofloru-kishechnika/