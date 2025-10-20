Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как улучшить микрофлору: 8 лучших напитков для кишечника 0 510

Люблю!
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как улучшить микрофлору: 8 лучших напитков для кишечника

Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета, хорошего настроения и сияющей кожи. Стресс, неправильное питание и антибиотики могут нарушать баланс микрофлоры. К счастью, есть напитки, которые помогают восстановить кишечник и поддержать его здоровье.

1. Кефир

Кефир — один из самых полезных кисломолочных продуктов:

  • содержит пробиотики, восстанавливающие микрофлору;
  • помогает при вздутии, запорах и синдроме раздраженного кишечника;
  • поддерживает работу иммунных клеток;
  • снижает воспаление благодаря молочной кислоте;
  • улучшает усвоение кальция, железа и витаминов группы B.

Совет: выбирайте натуральный кефир без сахара и добавок, жирностью 2,5–3,2%. Пить можно натощак или перед сном.

2. Комбуча

Ферментированный напиток на основе чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей:

  • улучшает баланс микрофлоры и подавляет рост вредных бактерий;
  • поддерживает pH кишечника и пищеварение;
  • уменьшает вздутие и газообразование;
  • укрепляет кишечный барьер.

Совет: выбирайте комбучу без добавок и с минимальным сахаром. Оптимально — 100–200 мл несколько раз в неделю.

3. Джун

Ферментированный напиток на основе зеленого чая и меда с симбиотической культурой:

  • восстанавливает баланс микрофлоры;
  • снижает воспаление;
  • улучшает пищеварение;
  • мягок для чувствительного желудка.

Совет: лучше 7-дневный джун, пить натощак для пробуждения пищеварения.

4. Сок чернослива

Натуральный сок стимулирует перистальтику благодаря сорбитолу и клетчатке:

  • мягко помогает при запорах;
  • восстанавливает микрофлору через пребиотики;
  • выводит токсины и снимает воспаление.

Совет: используйте сок без добавок, с мякотью, можно добавить чайную ложку льняного масла.

5. Свекольный сок

Польза свекольного сока:

  • активизирует перистальтику за счет клетчатки и бетаина;
  • связывает токсины и тяжелые металлы;
  • создает питательную среду для полезных бактерий;
  • снижает воспаление и защищает от рака толстой кишки.

Совет: готовьте из сырой свеклы или покупайте натуральный сок без добавок.

6. Имбирный чай

Имбирь стимулирует пищеварение:

  • усиливает выработку ферментов и желудочного сока;
  • расслабляет гладкую мускулатуру кишечника;
  • подавляет патогенную микрофлору;
  • помогает при тошноте;
  • ускоряет метаболизм.

Совет: используйте свежий корень имбиря, гранулированные чаи без сахара и ароматизаторов тоже подходят.

7. Напиток на основе яблочного уксуса

Преимущества:

  • нормализует кислотность желудка;
  • стимулирует выработку желудочного сока;
  • снижает вздутие и газообразование;
  • поддерживает микрофлору.

Противопоказания: гастрит, язва, панкреатит в стадии обострения, гепатит.

Совет: используйте натуральный нефильтрованный уксус «с матерью», можно готовить самостоятельно.

8. Латте с куркумой («золотое молоко»)

Полезные свойства:

  • куркумин блокирует воспаление в кишечнике;
  • подавляет патогенные бактерии;
  • стимулирует выработку желчи;
  • уменьшает вздутие и газообразование.

Совет: используйте порошок без сахара и ароматизаторов, пить утром и за час до сна.

Источник: heroine https://heroine.ru/8-napitkov-kotorye-uluchshayut-rabotu-i-mikrofloru-kishechnika/

Читайте нас также:
#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Изображение к статье: Страсть не вечна — и это нормально: как научиться зрелой любви
Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Изображение к статье: Без паники, «аистов» и «капусты»: как начать с ребенком разговор о сексе
Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Сезонная депрессия: при чем тут солнечный свет
Изображение к статье: Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль
Учёные доказали: одиночество усиливает физическую боль 59
Изображение к статье: От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем
От вздутия живота до снижения самооценки: 8 признаков, что женщина в отношениях не с тем 158
Изображение к статье: Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно
Нейросеть вместо психолога: почему люди используют ИИ и чем это опасно 84
Изображение к статье: Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма
Не только еда: названы неожиданные причины метеоризма 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 172
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 110
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 109
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 298
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 58
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 172

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео