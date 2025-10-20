Здоровый кишечник — залог крепкого иммунитета, хорошего настроения и сияющей кожи. Стресс, неправильное питание и антибиотики могут нарушать баланс микрофлоры. К счастью, есть напитки, которые помогают восстановить кишечник и поддержать его здоровье.
1. Кефир
Кефир — один из самых полезных кисломолочных продуктов:
- содержит пробиотики, восстанавливающие микрофлору;
- помогает при вздутии, запорах и синдроме раздраженного кишечника;
- поддерживает работу иммунных клеток;
- снижает воспаление благодаря молочной кислоте;
- улучшает усвоение кальция, железа и витаминов группы B.
Совет: выбирайте натуральный кефир без сахара и добавок, жирностью 2,5–3,2%. Пить можно натощак или перед сном.
2. Комбуча
Ферментированный напиток на основе чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей:
- улучшает баланс микрофлоры и подавляет рост вредных бактерий;
- поддерживает pH кишечника и пищеварение;
- уменьшает вздутие и газообразование;
- укрепляет кишечный барьер.
Совет: выбирайте комбучу без добавок и с минимальным сахаром. Оптимально — 100–200 мл несколько раз в неделю.
3. Джун
Ферментированный напиток на основе зеленого чая и меда с симбиотической культурой:
- восстанавливает баланс микрофлоры;
- снижает воспаление;
- улучшает пищеварение;
- мягок для чувствительного желудка.
Совет: лучше 7-дневный джун, пить натощак для пробуждения пищеварения.
4. Сок чернослива
Натуральный сок стимулирует перистальтику благодаря сорбитолу и клетчатке:
- мягко помогает при запорах;
- восстанавливает микрофлору через пребиотики;
- выводит токсины и снимает воспаление.
Совет: используйте сок без добавок, с мякотью, можно добавить чайную ложку льняного масла.
5. Свекольный сок
Польза свекольного сока:
- активизирует перистальтику за счет клетчатки и бетаина;
- связывает токсины и тяжелые металлы;
- создает питательную среду для полезных бактерий;
- снижает воспаление и защищает от рака толстой кишки.
Совет: готовьте из сырой свеклы или покупайте натуральный сок без добавок.
6. Имбирный чай
Имбирь стимулирует пищеварение:
- усиливает выработку ферментов и желудочного сока;
- расслабляет гладкую мускулатуру кишечника;
- подавляет патогенную микрофлору;
- помогает при тошноте;
- ускоряет метаболизм.
Совет: используйте свежий корень имбиря, гранулированные чаи без сахара и ароматизаторов тоже подходят.
7. Напиток на основе яблочного уксуса
Преимущества:
- нормализует кислотность желудка;
- стимулирует выработку желудочного сока;
- снижает вздутие и газообразование;
- поддерживает микрофлору.
Противопоказания: гастрит, язва, панкреатит в стадии обострения, гепатит.
Совет: используйте натуральный нефильтрованный уксус «с матерью», можно готовить самостоятельно.
8. Латте с куркумой («золотое молоко»)
Полезные свойства:
- куркумин блокирует воспаление в кишечнике;
- подавляет патогенные бактерии;
- стимулирует выработку желчи;
- уменьшает вздутие и газообразование.
Совет: используйте порошок без сахара и ароматизаторов, пить утром и за час до сна.
