Яркое, теплое, солнечное лето пробежало. Осенью многие сталкиваются со снижением настроения, упадком сил, неким разочарованием, отсутствием желания что-либо делать и эти планы осуществлять. Для этого есть ряд причин, поэтому психолог Александра Атменеева рассказывает, как войти в новое время года правильно и без вреда для своего психологического состояния.

«Давайте поговорим о том, как превратить осень в продуктивный и вдохновляющий сезон, а переход из лета в осень в плавное и приятное путешествие, а не в битву с собственным настроением. Первый шаг к продуктивной осени — это осознанное возвращение к ритму», — отмечает психолог.

Дайте себе время

Если вы вернулись из отпуска, не спешите сразу же погружаться в работу. Хорошо, если есть несколько дней на адаптацию. «Постарайтесь выровнять режим сна постепенно. Начните ложиться и вставать в более привычное время за несколько дней до выхода на работу», — говорит Александра. Это актуально и сейчас, когда осень уже в самом разгаре, ведь многие до сих пор продолжают возвращаться из отпуска.

Проанализируйте, что вам дал летний отдых. Что было самым приятным? Какие новые знания или навыки вы приобрели? «Что вы хотели бы сохранить из этого ощущения лета? Запишите это. Это поможет вам перенести позитивные эмоции в новый сезон», — рекомендует Александра.

Подготовьте свой дом к такому уютному времени года. Уберите летние вещи, достаньте теплые пледы, создайте атмосферу, которая будет вас вдохновлять, дарить тепло и комфорт. Тем более сейчас уже довольно прохладно, «бабье лето» окончено, и легкие вещи вам не пригодятся.

Витамины и физическая нагрузка

Осень — это время сбора урожая. Есть возможность наполнить свой организм витаминами и минералами из сезонных овощей и фруктов. Они поддержат уровень энергии, иммунитет и помогут справиться с усталостью.

Даже если на улице прохладно, не отказывайтесь от физической активности. «Как приятно в солнечный денек идти по парку и шелестеть листвой. Прогулки, пробежки, занятия йогой или фитнесом — все это поможет вам сохранить тонус, улучшить настроение и снять стресс. Даже 15—20 минут активности в день могут творить чудеса», — считает психолог.

Осенью дни становятся короче, и организм естественным образом стремится к более длительному сну. Постарайтесь высыпаться. «Качественный сон — залог хорошего самочувствия и продуктивности. Создайте ритуал перед сном: теплая ванна, чтение книги, медитация. Старайтесь убрать гаджеты за час до сна», — подчеркивает специалист в области психологии.

Не забывайте про планирование

Осенняя меланхолия — это не приговор. Есть множество способов сохранить позитивный настрой и продуктивность.

С наступлением осени важно вернуться к планированию. «Составьте список целей на ближайшие месяцы. Не обязательно глобальные. Начните с малого: прочитать книгу, научиться готовить новое блюдо, пройти онлайн-курс. Достижение даже небольших целей будет стимулировать и давать ощущение контроля над своей жизнью», — объясняет Александра.

Это не сколько про то, чтобы все успеть, сколько про то, чтобы облегчить свое состояние. Ведь с приходом осени связано и состояние тревоги «навалившихся дел».

Осенние ритуалы и общение

Придумайте свои собственные осенние ритуалы. Это может быть чашка горячего какао с любимой книгой, посещение художественной выставки, поход в кино на уютный фильм, вечерние посиделки с близкими. Такие ритуалы помогают создать ощущение стабильности и предсказуемости, что так важно в период перемен.

«Поддерживайте общение и связь с друзьями и близкими. Встречайтесь, общайтесь, делитесь своими мыслями и чувствами. Осенью, когда дни становятся короче, мы склонны к изоляции. Не позволяйте этому случиться!», — рекомендует эксперт.

Направляйте фокус внимания на приятные моменты. Осень — это не только серые дожди. Это и золотые листья, и красочные закаты, и особый аромат леса. Старайтесь находить красоту в окружающем мире. Гуляйте в парке, любуйтесь осенней природой, посещайте мероприятия. Новые впечатления стимулируют наш мозг и поднимают настроение.

Перемены ждут

Осень — это символ перемен. Примите это. «Вместо того, чтобы бороться с неизбежным, научитесь получать удовольствие от этого времени года. Осень — время для размышлений, для творчества, для создания уютной атмосферы. Осенняя „перезагрузка“ — это не конец, а начало», — резюмирует Александра.

Сейчас то самое время года, когда мы можем применить полученный заряд энергии для достижения новых целей, личностного роста, создания чего-то нового. Не бойтесь осени. Проживайте ее с открытым сердцем, с позитивным настроем и готовностью к новым свершениям. Пусть эта осень станет для вас золотой — в прямом и переносном смысле!