Увеличение груди - одна из самых востребованных процедур эстетической медицины. В США её ежегодно выбирают десятки тысяч женщин, и аналогичная тенденция наблюдается в европейских клиниках.

Спрос объясняется стабильным протоколом безопасности и предсказуемостью результата.

Возрастные ограничения

Процедура технически возможна в любом возрасте, но законодательство большинства стран, включая Латвию, разрешает увеличение груди только после достижения 18 лет. Цель ограничения - исключить вмешательства до завершения естественного формирования тканей.

Безопасность имплантов

Современные импланты проходят многоступенчатое тестирование. Они сохраняют целостность в стандартных нагрузках и не взаимодействуют с окружающими тканями. Установка под большую грудную мышцу минимизирует контакт с молочной железой. Отсутствует влияние на гормональные процессы, способность к беременности и грудному вскармливанию. Мифы о разрывах в быту или «утечке» содержимого не подтверждаются клиническими данными.

Сложность операции

Процедура проводится под общей анестезией. Хирург выполняет короткий разрез, формирует карман и устанавливает имплант. После наложения швов пациентка проводит около суток в стационаре. Далее допускается возвращение к базовой активности с избеганием нагрузки на верхний плечевой пояс. Полная адаптация импланта занимает несколько недель.

Выбор размера и формы

Оптимальный объём определяется исходными пропорциями, состоянием тканей и толщиной мягких структур. Форма импланта - круглая или анатомическая - подбирается под конкретный тип грудной клетки. Цель - получить устойчивый контур без избыточного натяжения кожи.

Риски и ограничения

К стандартным рискам относят инфекцию, капсулярную контрактуру и временное снижение чувствительности. Профилактика включает антибиотическую защиту, корректную установку импланта и соблюдение режима восстановления. Ограничения касаются тренировок, поднятия тяжестей и резких движений руками до завершения заживления.

Наблюдение после операции

Контрольные визиты позволяют оценить положение имплантов, состояние рубцов и тонус тканей. Дальнейшее наблюдение требуется раз в год для исключения поздних осложнений. В ЕС действуют стандарты, регламентирующие длительный мониторинг пациенток после эстетических вмешательств.

