Уже много лет за испанской Барселоной удерживается репутация "европейской столицы карманников". Да и в целом туристы довольно часто становятся жертвами мелкого воровства в этой популярной стране.

Однако свежее исследование британской компании по страхованию путешествий Quotezone установило, что самое большое количество карманных краж фиксируется совсем в другой стране Европы.

Италия – рай для карманников

Как пишет Express, собранные Quotezone данные показали, что чаще всего ловкие воры обворовывают туристов в Италии.

При этом знаменитый римский фонтан Треви считается наиболее опасным местом для карманных краж, поэтому путешественников призывают быть особенно осторожными, когда они находятся у этой прекрасной достопримечательности. Дело в том, что возле этого фонтана с утра до вечера собираются толпы туристов, а чтобы подойти к нему поближе приходится проталкиваться сквозь них – и карманники этим вовсю пользуются.

"Держите сумки застегнутыми и плотно закрытыми, не носите ценные вещи в легкодоступных карманах и вежливо отказывайтесь от приглашений от тех, кто предлагает игры или настаивает на участии в импровизированных мероприятиях", – призывают туристов эксперты по путешествиям.

Второе место в антирейтинге Quotezone заняла Франция, а самым опасным местом в плане риска карманных краж там называют Эйфелеву башню в Париже. Испания оказалась на третьем месте в списке.

Как проводилось исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали количество упоминаний "карманных краж" или "воровства" на сайтах с отзывами путешественников о самых популярных европейских направлениях вроде Google и TripAdvisor в сравнении с количеством посетителей этих стран.

"Кража может произойти где угодно, а популярные туристические места – удобные места для преступников, чтобы опустошить кошельки отдыхающих, пока те осматривают достопримечательности. Многие отдыхающие не знают, что в некоторых из самых популярных у британцев мест наблюдается один из самых высоких показателей карманных краж в Европе", – рассказал основатель и генеральный директор Quotezone Грег Уилсон.

При этом он отметил интересную деталь: чаще всего о карманных кражах упоминают туристы в Италии, хотя во Францию и Испанию приезжает гораздо больше гостей.

10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж

Италия Франция Испания Германия Нидерланды Португалия Турция Греция Польша Ирландия