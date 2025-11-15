Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где в Европе чаще всего обворовывают туристов: результаты нового исследования 0 310

Люблю!
Дата публикации: 15.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Где в Европе чаще всего обворовывают туристов: результаты нового исследования

Туристы в переполненных городах – легкая добыча для карманников.

Уже много лет за испанской Барселоной удерживается репутация "европейской столицы карманников". Да и в целом туристы довольно часто становятся жертвами мелкого воровства в этой популярной стране.

Однако свежее исследование британской компании по страхованию путешествий Quotezone установило, что самое большое количество карманных краж фиксируется совсем в другой стране Европы.

Италия – рай для карманников

Как пишет Express, собранные Quotezone данные показали, что чаще всего ловкие воры обворовывают туристов в Италии.

При этом знаменитый римский фонтан Треви считается наиболее опасным местом для карманных краж, поэтому путешественников призывают быть особенно осторожными, когда они находятся у этой прекрасной достопримечательности. Дело в том, что возле этого фонтана с утра до вечера собираются толпы туристов, а чтобы подойти к нему поближе приходится проталкиваться сквозь них – и карманники этим вовсю пользуются.

"Держите сумки застегнутыми и плотно закрытыми, не носите ценные вещи в легкодоступных карманах и вежливо отказывайтесь от приглашений от тех, кто предлагает игры или настаивает на участии в импровизированных мероприятиях", – призывают туристов эксперты по путешествиям.

Второе место в антирейтинге Quotezone заняла Франция, а самым опасным местом в плане риска карманных краж там называют Эйфелеву башню в Париже. Испания оказалась на третьем месте в списке.

Как проводилось исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали количество упоминаний "карманных краж" или "воровства" на сайтах с отзывами путешественников о самых популярных европейских направлениях вроде Google и TripAdvisor в сравнении с количеством посетителей этих стран.

"Кража может произойти где угодно, а популярные туристические места – удобные места для преступников, чтобы опустошить кошельки отдыхающих, пока те осматривают достопримечательности. Многие отдыхающие не знают, что в некоторых из самых популярных у британцев мест наблюдается один из самых высоких показателей карманных краж в Европе", – рассказал основатель и генеральный директор Quotezone Грег Уилсон.

При этом он отметил интересную деталь: чаще всего о карманных кражах упоминают туристы в Италии, хотя во Францию и Испанию приезжает гораздо больше гостей.

10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж

Италия Франция Испания Германия Нидерланды Португалия Турция Греция Польша Ирландия

Читайте нас также:
#Франция #Италия #туризм #Испания #Европа #безопасность #кража
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео