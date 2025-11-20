Приготовьте классическую австрийскую выпечку с начинкой из ароматных сезонных фруктов, изюма и орехов.

Ингредиенты

Яблоко 1 шт.

Хурма 2 шт.

Лимон ½ шт.

Грецкие орехи 60 г

Изюм 50 г

Мука 1 ст. ложка

Сахар 1 ст. ложка

Молотая корица ¼ ч. ложки

Бездрожжевое слоёное тесто 250 г

Яйцо 1 шт.

Вода 1 ст. ложка

Приготовление

1․ Разогрейте духовку до 190 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.

2․ Яблоко и хурму очистите и нарежьте мелкими кубиками. Мелкой тёркой снимите цедру с лимона.

3․ Крупно порубите орехи. Смешайте фрукты с цедрой, орехами, изюмом, мукой, сахаром и корицей.

4․ Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Отступая от краёв теста 2–3 см, выложите начинку на половину пласта с узкой стороны.

5․ Сверните тесто в плотный рулет, начиная с начинки. Защипните края. Яйцо взбейте вилкой с водой.

6․ Выложите рулет на противень швом вниз, смажьте его яйцом и выпекайте 35–45 минут до золотистого цвета.