Приготовьте классическую австрийскую выпечку с начинкой из ароматных сезонных фруктов, изюма и орехов.
Ингредиенты
-
Яблоко 1 шт.
-
Хурма 2 шт.
-
Лимон ½ шт.
-
Грецкие орехи 60 г
-
Изюм 50 г
-
Мука 1 ст. ложка
-
Сахар 1 ст. ложка
-
Молотая корица ¼ ч. ложки
-
Бездрожжевое слоёное тесто 250 г
-
Яйцо 1 шт.
-
Вода 1 ст. ложка
Приготовление
1․ Разогрейте духовку до 190 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.
2․ Яблоко и хурму очистите и нарежьте мелкими кубиками. Мелкой тёркой снимите цедру с лимона.
3․ Крупно порубите орехи. Смешайте фрукты с цедрой, орехами, изюмом, мукой, сахаром и корицей.
4․ Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Отступая от краёв теста 2–3 см, выложите начинку на половину пласта с узкой стороны.
5․ Сверните тесто в плотный рулет, начиная с начинки. Защипните края. Яйцо взбейте вилкой с водой.
6․ Выложите рулет на противень швом вниз, смажьте его яйцом и выпекайте 35–45 минут до золотистого цвета.
Оставить комментарий