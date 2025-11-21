Хотите удивить друзей необычной закуской, не тратя много времени? Этот рецепт прост, вкусен и подходит в любое время года.
Понадобится:
- 1 упаковка замороженного слоеного теста
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка любимой приправы
- 1 стакан натертого сыра чеддер
- 25–30 полосок бекона
Как готовить:
- Разморозьте тесто, взбейте яйцо и натрите сыр.
- Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень фольгой.
- Смазав тесто взбитым яйцом, посыпьте приправами. При желании добавьте соль. Затем равномерно распределите сыр и раскатайте тесто скалкой.
- Нарежьте тесто полосками шириной примерно 2 см, скрутите каждую и оберните беконом.
- Выложите плетенки на противень и запекайте около 30 минут, периодически переворачивая.
- Достаньте из духовки, дайте остыть 5 минут, аккуратно переложите и подавайте.
Оригинальный вариант:
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 1 чайная ложка свежего розмарина (или другой приправы)
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки перца
Смешайте ингредиенты в миске и аккуратно обваляйте в смеси плетенки перед запеканием для сладко-пряного вкуса.
