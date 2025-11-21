Baltijas balss logotype
Быстрая и вкусная закуска за 10 минут

Люблю!
Дата публикации: 21.11.2025
Изображение к статье: Быстрая и вкусная закуска за 10 минут

Хотите удивить друзей необычной закуской, не тратя много времени? Этот рецепт прост, вкусен и подходит в любое время года.

Понадобится:

  • 1 упаковка замороженного слоеного теста
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка любимой приправы
  • 1 стакан натертого сыра чеддер
  • 25–30 полосок бекона

Как готовить:

  1. Разморозьте тесто, взбейте яйцо и натрите сыр.
  2. Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень фольгой.
  3. Смазав тесто взбитым яйцом, посыпьте приправами. При желании добавьте соль. Затем равномерно распределите сыр и раскатайте тесто скалкой.
  4. Нарежьте тесто полосками шириной примерно 2 см, скрутите каждую и оберните беконом.
  5. Выложите плетенки на противень и запекайте около 30 минут, периодически переворачивая.
  6. Достаньте из духовки, дайте остыть 5 минут, аккуратно переложите и подавайте.

Оригинальный вариант:

  • 1/2 стакана коричневого сахара
  • 1 чайная ложка свежего розмарина (или другой приправы)
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки перца

Смешайте ингредиенты в миске и аккуратно обваляйте в смеси плетенки перед запеканием для сладко-пряного вкуса.

Источник: pomada.cc

#кулинария #сыр #выпечка #духовка #вкусно
