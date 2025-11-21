Каждый знак Зодиака по-своему относится к бьюти-рутине: кто-то экономит время, кто-то любит экспериментировать, а кто-то строг к себе. Разбираемся, как ухаживают за собой Овен, Телец, Близнецы и все остальные знаки.

Эксперт: Марианна Абравитова, астролог

Овен

Женщина-Овен предпочитает быстрое и эффективное: многофункциональные кремы, салфетки, шампуни-кондиционеры. До 35 лет такой подход работает, но позже без салонных процедур обойтись сложно.

Телец

Телец ценит проверенное и стабильное. Использует одни и те же кремы годами, спит не менее восьми часов. Но со временем нужно добавлять новые средства, чтобы бороться с морщинами и поддерживать кожу в тонусе.

Близнецы

Любопытные и экспериментальные, Близнецы любят демонстрировать новые средства и следят за трендами. Главное — не менять косметику слишком часто, чтобы не навредить коже.

Рак

Эмоциональные Раки зависят от Луны: растущая — день в салоне, убывающая — крем ляжет на полку. Излишняя страсть к очищению сушит кожу, поэтому важно инвестировать в качественный увлажняющий крем.

Лев

Львицы обожают уход и посещают салоны регулярно. Но важно давать коже отдых и не использовать макияж вне необходимости.

Дева

Девы тщательно выбирают средства, часто органические и гипоаллергенные. Не стоит слишком бояться салонных процедур — крем должен радовать текстурой и запахом, а не только быть полезным.

Весы

Весы ориентируются на качество и статус бренда, но важно учитывать совместимость с типом кожи, а не только цену. Для знаков воздуха полезны кислородные маски.

Скорпион

Скорпионы тщательно соблюдают вечернюю рутину, но риск переборщить с салонными процедурами велик. Серьезные процедуры достаточно делать 1–2 раза в месяц.

Стрелец

Стрельцы любят простоту и скорость. Но на солнце важно наносить SPF, увлажняющие средства и бальзам для губ, соблюдая инструкцию.

Козерог

Козероги экономны, но экономия на уходе за собой — не лучший вариант. Раз в сезон стоит инвестировать в качественный крем, особенно после 30–35 лет.

Водолей

Водолеи любят необычные методы: луковые маски, молочные ванны, эксперименты с косметикой. Но иногда лучше вернуться к базовым увлажняющим средствам для поддержания кожи.

Рыбы

Рыбы любят много косметики и теряются в выборе. Главное правило: не покупать новые кремы, если уже есть несколько аналогичных. Простая рутину иногда эффективнее экспериментов.