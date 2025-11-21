Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему люди грызут ногти и как от этого избавиться: несколько эффективных способов 1 258

Люблю!
Дата публикации: 21.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Почему люди грызут ногти и как от этого избавиться: несколько эффективных способов

Привычка грызть ногти — одна из самых распространенных в мире и в то же время самых стойких. Ее можно встретить и у детей, и у взрослых — по статистике, это каждый третий взрослый и чуть ли не половина детей во всем мире, от стремления засунуть пальцы в рот не застрахованы и звезды — Кейт Миддлтон, Кристен Стюарт, Меган Фокс, Майли Сайрус и другие.

Врачи называют это онихофагией, и за ней часто стоят тревожность, скука, усталость или потребность снять внутреннее напряжение. Но, несмотря на кажущуюся безобидность, привычка вредит и телу, и самооценке. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что делать в такой ситуации.

Почему это опасно

Кусая ногти, человек переносит в рот множество бактерий и грибков, способных вызывать воспаления десен, ротовой полости и желудка. Постоянная травматизация ногтевого ложа ведет к деформации ногтей, заусенцам, трещинам, а в тяжелых случаях — к воспалению кожи вокруг пальцев. Кроме того, вредная привычка формирует замкнутый цикл стресса: человек тревожится — грызет ногти — злится на себя за это — и снова тревожится.

Понять причину, а не бороться с проявлением

Привычка почти всегда имеет эмоциональные корни. У детей это может быть реакция на скуку, переутомление, внутренние переживания, у взрослых — на стресс или перфекционизм, свой собственный, прежде всего. «Полезно отследить, в какие моменты рука тянется ко рту: во время фильмов, работы, чтения или в конфликтной ситуации. Иногда достаточно осознать триггер, чтобы начать его контролировать — или заменить на нейтральное действие: сжать антистресс-мяч, сделать несколько вдохов-выдохов, массировать пальцы», — объясняет эксперт.

Сформировать новую привычку руками

Наши руки требуют занятости. Если они будут задействованы в чем-то другом, мозг постепенно отвыкнет от стремления грызть ногти. «Помогают простые приемы: рисовать каракули или лепить что-то из пластилина или глины, щелкать ручкой, вязать, держать четки или маленький камень. Это могут быть практики мелкой моторики: письмо от руки, оригами, перекладывание бусин или пуговиц из одной чашки в другую и так далее», — советует врач.

Использовать физические напоминания

Есть специальные горькие лаки, прозрачные покрытия или даже силиконовые напальчники — все, что мешает автоматически подносить руки ко рту. Маникюр (в том числе у мужчин) тоже играет роль: ухоженные ногти жалко портить. Женщинам помогает красивый арт-нейл в салоне: эффект новизны и желание сохранить результат, детям — яркие наклейки или рисунки на ногтях, превращающие избавление от вредной привычки в игру.

Снижать стресс и работать с телом

Поскольку привычка чаще всего — форма разрядки, важно искать другие способы снимать напряжение. Это может быть физическая активность, дыхательные техники, теплые ванночки для рук или короткая медитация. Если привычка не проходит или усиливается при тревоге, стоит обратиться к психологу: иногда онихофагия связана с неврозами, СДВГ или обсессивными состояниями.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #эмоции #стресс #привычки #здоровье #психология #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    21-го ноября

    ... oтучить от этой дурацкой привычки ещё в детстве – пара пустяков: когда я был маленьким пробовал "погрызть", бабушка заметила это и пока я крепко спал – намазала мне ногти горчицей ... вмиг "завязал"!

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео