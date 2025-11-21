В Латвии продолжительность жизни мужчин значительно короче, чем женщин – в прошлом году средний возраст смерти мужчин составлял 69,9 года, а женщин – 80,4 года. Одной из причин является несвоевременное обращение к врачу, а это значит, что болезни выявляются на поздней стадии. Это подтверждают и данные – 10,4% мужчин признались, что не проходили необходимые медицинские проверки или лечение, хотя это было необходимо.

Месяц мужского здоровья, ноябрь, – самое время вспомнить о том, что организм также нуждается в регулярном “техническом осмотре”, и об этом рассказывает клинический фармацевт Ксения Лукьянова.

Техосмотр мужского здоровья: на что обратить внимание

Мужчины считаются физически более сильным полом, ведь они, как правило, крупнее и мускулистее, благодаря тестостерону. Однако в области здоровья мужчины биологически более уязвимы – у них чаще и раньше развиваются хронические проблемы со здоровьем. Клинический фармацевт отмечает, что у мужчин есть целый ряд значительных рисков для здоровья, которым следует уделить особое внимание:

Сердечно-сосудистые заболевания: это основная причина смерти среди мужчин, и их развитию способствуют различные факторы образа жизни. У мужчин заболевания сердечно-сосудистой системы обычно развиваются раньше, чем у женщин. Одним из главных факторов риска является повышенный уровень “плохого” холестерина или ЛПНП/LDL, который способствует развитию атеросклероза и инфаркта. LDL называют “плохим”, поскольку он переносит холестерин к стенкам кровеносных сосудов, в то время как “хороший” холестерин или ЛПВП/HDL помогает переносить его обратно в печень, таким образом защищая кровеносные сосуды. Для мужского организма характерно также накопление жира в области живота, что связано с нарушением обмена веществ, повышенным артериальным давлением и инсулинорезистентностью.

Подагра и камни в почках: подагра – это воспалительная форма артрита, вызванная избыточным накоплением мочевой кислоты в организме. Это заболевание обмена веществ чаще всего поражает мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Когда уровень мочевой кислоты становится слишком высоким, образуются кристаллы уратов, которые откладываются в суставах, вызывая внезапное и болезненное воспаление. Наиболее характерными симптомами являются боль, отек и покраснение, особенно в суставе большого пальца ноги. У людей с подагрой также повышен риск образования камней в почках. Развитию заболевания способствуют несбалансированное питание, чрезмерное употребление пива и подслащенных напитков, а также ожирение и недостаток жидкости в организме.

Заболевания предстательной железы: одно из наиболее распространенных урологических заболеваний у мужчин – рак предстательной железы. Она есть только у мужчин – это железа размером с грецкий орех, расположенная около прямой кишки под мочевым пузырем. С годами размер простаты может увеличиваться, вызывая доброкачественную гиперплазию простаты, что приводит к частому и затрудненному мочеиспусканию, особенно ночью. В начале рак простаты протекает бессимптомно, поэтому особенно важны регулярные профилактические обследования у уролога. Непременно следует обратиться к врачу при появлении крови в моче, болезненных или частых мочеиспусканиях, слабой струе мочи, эректильной дисфункции или обнаружении уплотнений в яичках.

Психическое здоровье: проблемам ментального здоровья мужчин нередко уделяется слишком мало внимания. Депрессия, тревожность, хронический стресс и выгорание встречаются чаще, чем могло бы казаться, однако многие мужчины не спешат говорить о своих ощущениях или обращаться за помощью, считая, что “должны справиться сами”. Подобное отношение может привести к длительному эмоциональному и физическому истощению, нарушениям сна, повышенному кровяному давлению или к зависимостям. Если вы ежедневно чувствуете усталость, раздражительность, потерю интереса или тревожность, то важно обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру.

ТОП анализов, без которых обследование здоровья не будет полноценным

Для мужчин старше 35 лет регулярные медицинские обследования особенно важны, даже при отсутствии жалоб. Ксения Лукьянова подчеркивает – семейного врача надо посещать не реже одного раза в год. Учитывая заболевания, которые чаще развиваются у мужчин, особое внимание надо уделить следующим обследованиям:

• Артериальное давление – рекомендуется контролировать его хотя бы раз в год, а при повышенном давлении или существовании факторов риска измерения следует повторять чаще. Это можно сделать как у семейного врача, так и дома с помощью портативного тонометра.

• Уровень холестерина – этот анализ один раз в год оплачивается государством. Ежегодная проверка помогает вовремя выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

• Скрининг рака предстательной железы – финансируемое государством обследование доступно мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет, но рекомендуется проходить его уже с 45-летнего возраста, особенно если у кого-то из родственников в семье диагностирован рак предстательной железы. Регулярные обследования раз в два года помогают своевременно заметить возможные изменения и начать лечение на ранней стадии.

• Липидный профиль и уровень мочевой кислоты в крови – надо определять не реже одного раза в год, начиная с 30-летнего возраста, чтобы вовремя выявить нарушения обмена веществ и подагру.

• Родинки – осмотр у дерматолога рекомендуется проходить не реже одного раза в год, особенно если у вас много родинок.

Без топлива – двигатель благополучия двигаться не будет

Весной одна из аптек Латвии провела опрос “Барометр хорошего самочувствия”, который пролил свет на привычки общества заботиться о своем благополучии. Результаты опроса показывают существенные различия между полами в употреблении пищевых добавок – женщины употребляют их чаще (36%), чем мужчины (20%), к тому же 25% опрошенных мужчин признались, что не употребляют их вообще. Потребности мужского организма отличаются от женского – особенно в плане уровня энергии, поддержания мышечной массы и здоровья сердца. Для оптимальной работы организма, в дополнение к сбалансированному питанию можно принимать следующие пищевые добавки, перед их употреблением проконсультировавшись с врачом или фармацевтом:

• Витамин D – важен для костей, мышц и иммунной системы.

• Магний – помогает восстановиться нервной системе, расслабить мышцы и снизить стресс.

• Витамины группы B – обеспечивают энергию, поддерживают нервную систему, помогают организму справиться со стрессом и положительно дополняют действие магния.

• Цинк – важен для репродуктивного здоровья мужчин, функционирования простаты и синтеза тестостерона.

Двигателю хорошего самочувствия необходим особенно здоровый образ жизни – не менее 8 часов качественного сна, регулярная физическая активность, способствующая выработке эндорфинов и поддержанию мышечного тонуса, а также регулярное и сбалансированное питание. Клинический фармацевт Ксения Лукьянова напоминает, что в сочетании с регулярным контролем здоровья это обеспечит оптимальное функционирование тела и ума, позволяя жить полноценной, энергичной и здоровой жизнью.