Как распознать мужчину-истеричку: 7 основных признаков 0 425

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как распознать мужчину-истеричку: 7 основных признаков

Противоположности действительно притягиваются. Если один из партнёров уравновешен, спокоен и ответственен, второй может проявлять совершенно иной тип поведения. Часто эмоциональные всплески, обиды по мелочам и необоснованные истерики характерны не только для женщин, но и для мужчин, особенно в стрессовые периоды.

Многие мужчины не всегда умеют контролировать свои эмоции. Важно присмотреться к партнёру и понять, не проявляет ли он экспрессивного характера. Эксперты сайта unian выделяют следующие признаки:

  • Не воспринимает критику и не терпит шуток в свой адрес.

  • Не берёт ответственность за свои поступки, стремится перекладывать её на других и уходить от решений.

  • Никогда не признаёт ошибки и не извиняется.

  • «Делает из мухи слона» — способен превратить маленькую неприятность в серьёзную проблему.

  • Не умеет слушать других, постоянно перебивает и переводит разговор на другую тему, чтобы избежать ответов.

  • «Мамин цветочек» — постоянно жалуется маме и ищет союзников в окружении.

  • Отрицает всё, не любит эксперименты и отвечает «нет» на любые предложения.

Источник: news.hochu

#отношения #эмоции #конфликты #критика #поведение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
