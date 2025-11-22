Противоположности действительно притягиваются. Если один из партнёров уравновешен, спокоен и ответственен, второй может проявлять совершенно иной тип поведения. Часто эмоциональные всплески, обиды по мелочам и необоснованные истерики характерны не только для женщин, но и для мужчин, особенно в стрессовые периоды.
Многие мужчины не всегда умеют контролировать свои эмоции. Важно присмотреться к партнёру и понять, не проявляет ли он экспрессивного характера. Эксперты сайта unian выделяют следующие признаки:
-
Не воспринимает критику и не терпит шуток в свой адрес.
-
Не берёт ответственность за свои поступки, стремится перекладывать её на других и уходить от решений.
-
Никогда не признаёт ошибки и не извиняется.
-
«Делает из мухи слона» — способен превратить маленькую неприятность в серьёзную проблему.
-
Не умеет слушать других, постоянно перебивает и переводит разговор на другую тему, чтобы избежать ответов.
-
«Мамин цветочек» — постоянно жалуется маме и ищет союзников в окружении.
-
Отрицает всё, не любит эксперименты и отвечает «нет» на любые предложения.
Источник: news.hochu
