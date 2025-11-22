Противоположности действительно притягиваются. Если один из партнёров уравновешен, спокоен и ответственен, второй может проявлять совершенно иной тип поведения. Часто эмоциональные всплески, обиды по мелочам и необоснованные истерики характерны не только для женщин, но и для мужчин, особенно в стрессовые периоды.