Справится и новичок: готовим террин из курицы с кешью

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Справится и новичок: готовим террин из курицы с кешью

Этот террин можно подавать и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Будет здорово, если в дополнение к нему вы приготовите какой-нибудь соус. Самый простой вариант - это базиликовый песто. Фарш лучше всего взять из темного куриного мяса - из мякоти окорочков. В крайнем случае, смешанный - из белого и темного мяса. Чистый фарш из грудок даст суховатый террин на выходе. Из орехов как альтернативу можно рассматривать грецкий орех. Ну и фисташки. Остальные орехи твердоваты для этого террина.

Ингредиенты на 8-10 порций:

  • Куриный фарш 1 килограмм

  • Яйца 1 шт.

  • Зернистая горчица 1 ст.л.

  • Сметана или жирные сливки 2 ст.л.

  • Небольшой пучок петрушки

  • Чеснок 3 зубчик

  • Кешью 100 грамм

  • Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Кладем все ингредиенты в миску. Тщательно перемешиваем.

  • Кладем на сложенный вдвое лист фольги и формируем в виде поленца длиной около 40 см.

  • Заворачиваем в фольгу, закручиваем края по принципу конфетной обертки. Должен получиться цилиндр диаметром около 5-6 см.

  • Кладем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

  • Готовый террин вынимаем из духовки и даем ему остыть прямо в фольге. Нарезаем и подаем.

