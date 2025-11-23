Этот террин можно подавать и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Будет здорово, если в дополнение к нему вы приготовите какой-нибудь соус. Самый простой вариант - это базиликовый песто. Фарш лучше всего взять из темного куриного мяса - из мякоти окорочков. В крайнем случае, смешанный - из белого и темного мяса. Чистый фарш из грудок даст суховатый террин на выходе. Из орехов как альтернативу можно рассматривать грецкий орех. Ну и фисташки. Остальные орехи твердоваты для этого террина.
Ингредиенты на 8-10 порций:
-
Куриный фарш 1 килограмм
-
Яйца 1 шт.
-
Зернистая горчица 1 ст.л.
-
Сметана или жирные сливки 2 ст.л.
-
Небольшой пучок петрушки
-
Чеснок 3 зубчик
-
Кешью 100 грамм
-
Соль по вкусу
Рецепт приготовления:
-
Кладем все ингредиенты в миску. Тщательно перемешиваем.
-
Кладем на сложенный вдвое лист фольги и формируем в виде поленца длиной около 40 см.
-
Заворачиваем в фольгу, закручиваем края по принципу конфетной обертки. Должен получиться цилиндр диаметром около 5-6 см.
-
Кладем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
-
Готовый террин вынимаем из духовки и даем ему остыть прямо в фольге. Нарезаем и подаем.
