Этот террин можно подавать и как холодную закуску, и как горячее блюдо. Будет здорово, если в дополнение к нему вы приготовите какой-нибудь соус. Самый простой вариант - это базиликовый песто. Фарш лучше всего взять из темного куриного мяса - из мякоти окорочков. В крайнем случае, смешанный - из белого и темного мяса. Чистый фарш из грудок даст суховатый террин на выходе. Из орехов как альтернативу можно рассматривать грецкий орех. Ну и фисташки. Остальные орехи твердоваты для этого террина.