С проблемой пыли в жилищах люди сталкиваются постоянно. Но это не означает, что в доме не убирают. Пыль может появляться из вентиляции, через открытые окна и двери, а также заноситься вместе с обувью.

Вред пыли для организма

Чрезмерное количество пыли в доме может провоцировать аллергию, астму и заболевания кожи. Она состоит из частиц мертвых клеток кожи, грязи, волокон одежды и шерсти домашних животных. В пыли также могут присутствовать тяжелые металлы, химикаты, микробы и микропластики, что повышает риск хронических болезней и вирусных инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Количество пыли зависит от времени года, района проживания, наличия домашних питомцев и количества жильцов. Пыль проникает через окна, двери, вентиляцию, одежду, обувь и лапы животных.

Почему частая уборка не всегда помогает

Высокая влажность. Она создает среду для плесени и пылевых клещей. Рекомендуется использовать кондиционеры с осушением воздуха, снижая влажность до 40-60%, а также чаще проветривать комнаты.

Неисправность вентиляционной системы. В старых домах или при поломках системы вентиляции пыль оседает на поверхностях. Важно следить за состоянием вентиляции и фильтров.

Наружные причины. Дома, расположенные рядом с дорогами и без зелени, сильнее подвержены пыли с улицы. Следует проверять щели и трещины, регулярно чистить ковры, шторы и текстиль, где пыль оседает особенно активно.

Бытовые средства и техника

Пылесос с водяным фильтром. Такие модели хорошо собирают пыль и предотвращают ее возвращение в воздух. После уборки в доме остаются чистота и свежесть.

Полироли для мебели. Они эффективны для уменьшения оседания пыли на поверхностях.

