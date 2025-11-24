Baltijas balss logotype
Почему в доме постоянно появляется пыль и как с ней бороться 0 500

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему в доме постоянно появляется пыль и как с ней бороться

С проблемой пыли в жилищах люди сталкиваются постоянно. Но это не означает, что в доме не убирают. Пыль может появляться из вентиляции, через открытые окна и двери, а также заноситься вместе с обувью.

Вред пыли для организма

Чрезмерное количество пыли в доме может провоцировать аллергию, астму и заболевания кожи. Она состоит из частиц мертвых клеток кожи, грязи, волокон одежды и шерсти домашних животных. В пыли также могут присутствовать тяжелые металлы, химикаты, микробы и микропластики, что повышает риск хронических болезней и вирусных инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Количество пыли зависит от времени года, района проживания, наличия домашних питомцев и количества жильцов. Пыль проникает через окна, двери, вентиляцию, одежду, обувь и лапы животных.

Почему частая уборка не всегда помогает

  • Высокая влажность. Она создает среду для плесени и пылевых клещей. Рекомендуется использовать кондиционеры с осушением воздуха, снижая влажность до 40-60%, а также чаще проветривать комнаты.
  • Неисправность вентиляционной системы. В старых домах или при поломках системы вентиляции пыль оседает на поверхностях. Важно следить за состоянием вентиляции и фильтров.
  • Наружные причины. Дома, расположенные рядом с дорогами и без зелени, сильнее подвержены пыли с улицы. Следует проверять щели и трещины, регулярно чистить ковры, шторы и текстиль, где пыль оседает особенно активно.

Бытовые средства и техника

  • Пылесос с водяным фильтром. Такие модели хорошо собирают пыль и предотвращают ее возвращение в воздух. После уборки в доме остаются чистота и свежесть.
  • Полироли для мебели. Они эффективны для уменьшения оседания пыли на поверхностях.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
#аллергия #уборка #бытовая техника #мебель #гигиена #пыль #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
