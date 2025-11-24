Творог — это популярный во всем мире продукт, который имеет полезные свойства: в нем много белка и мало жира. Но в то же время некоторым его есть не стоит.

Чем полезен творог

Кроме высокого содержания белка, творог также богат витаминами и минералами, такими как кальций, фосфор, магний и витамины группы B, которые необходимы для здоровья костей, энергетического обмена и образования эритроцитов. Он содержит немного насыщенных жиров.

Нужно ли есть творог каждый день

Творог можно использовать как замену любому рецепту, требующему майонеза, сметаны или жирных сливок. Это также отличный ингредиент для заправок салатов и соусов для пасты.

Хотя он универсален, в нем относительно много натрия. В 1/2 стакана творога содержится около 350 мг натрия, тогда как в таком количестве греческого йогурта из цельного молока — всего около 42 мг.

Взрослые должны получать менее 2300 мг натрия в день для снижения высокого кровяного давления и риска сердечных заболеваний.

Вы можете купить творог с низким содержанием натрия и без него, но лучше соблюдать разнообразную диету, а не сосредотачиваться на одном типе пищи.

Кому не рекомендуется творог

Несмотря на многочисленные положительные качества творога, следует учитывать его противопоказания. Неправильный продукт может привести к негативным последствиям для организма и вызвать проблемы с желудком, поэтому важно выбирать только качественный и натуральный продукт для потребления.

Также важно избегать его употребления людям со следующими заболеваниями:

Атеросклероз

Некоторые формы заболеваний желудочно-кишечного тракта, например гастриты

Непереносимость лактозы

Людям с плохой функцией почек

Лицам с лишним весом или ожирением рекомендуется ограничить потребление, поскольку продукт с высоким содержанием жиров быстро усваивается организмом, что может привести к чрезмерному потреблению жиров и калорий

Кроме того, разумно употреблять творог в первой половине дня из-за наличия казеинового белка, который может повлечь за собой отеки, а большое количество животного жира может негативно влиять на работу печени и почек.

Источник: rbc