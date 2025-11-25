Ближайшие несколько месяцев будут не просто холодными — ледяными! И теплая шапка нам точно понадобится. Или капор? Или берет? Или чепчик?.. Разбираемся вместе с экспертом!

Уже прошел тот период, когда можно было обойтись капюшоном на худи, чтобы согреть уши. «Минус» становится только больше, а значит, шапка из модного аксессуара превращается в вещь первой необходимости. Носить ее мы будем еще много-много недель, так что к выбору стоит отнестись со всей серьезностью. Как именно искать «тот самый» головной убор, рассказывает известный стилист.

Эксперт - Эльвира Янковская, стилист

Сразу же начну с основного: важно учитывать три вещи — форму и цвет лица, модные тенденции, температурный режим. И если тренды ты можешь легко «нагуглить», а температурный режим подскажет главный экран смартфона, то с геометрией лица стоит разобраться отдельно.

Я не большой любитель шапок (и совсем не шапковед), а скорее поклонник объемных «историй» на голове: шляпы, капоры, платки — это мое. Потому что любая шапка, как ни крути, визуально уменьшает объем, который обеспечивается волосами, и это для многих форм лица критично.

Я регулярно слышу о том, как девушки примерили сотни шапок, но так и не нашли свою. Сегодня этой проблемой мы и займемся: сузим круг поиска, чтобы твой идеальный головной убор попал в шкаф как можно скорее.

Овал

Обладателям овальной формы головы повезло. Природа подарила им идеальные пропорции, позволяющие носить обтягивающий капор тонкой вязки и самую простую кепку. Ты можешь экспериментировать со стилями и формами, выбирая то, что тебе больше нравится. Будь то шапка-бини, кепка с глубокой посадкой, панама или широкополая шляпа, платок — тебе, дорогая, буквально все к лицу!

Прямоугольник

«Прямоугольникам» следует избегать угловатых и четких форм, прямых линий. Вместо этого выбирай головные уборы с округлыми формами, чтобы смягчить угловатость головы. Шапки или береты с объемными «верхами», шапки с широкими отворотами или шляпы с закругленными полями будут идеальным выбором для тебя.

Треугольник

Островерхие шапки — не для треугольных лиц. Они будут только подчеркивать широкие скулы и узкую подбородочную часть. Платок, завязанный классическим способом, тоже не подойдет. Зато асимметрия очень впишется! Кроме того, постарайся прикрывать лоб и выделять скулы, не носи обтягивающие тонкие шапки.

Сердце

Обладательница лица-сердечка, тебе подойдут головные уборы, которые добавят объем в область подбородка и сбалансируют пропорции. Капор, платок, допустима объемная шапка крупной вязки, даже капюшон, который, строго говоря, никогда не рекомендуется стилистами.

Круглая

Круглая форма головы визуально вытягивается высокими шапками (можно с помпоном), шляпами с высокой тульей. «Рэперские» широкие кепки, укрытые лбы — не ваш вариант. Можно позволить себе кепку или берет, только надень их ассиметрично, на бок.

Квадрат

Квадратные лица тоже хорошо поддаются корректировке через мягкие линии и открытый лоб. Вот здесь ты можешь легко использовать шапки-бини (только сдвинь их чуть на макушку), шапки со свисающими ушами, небрежно наброшенные кепки. А вот платки и объемная вязка — не ваш вариант.

Обрати внимание на то, что большую роль играет посадка. Шляпа, шапка, кепи — не важно. Надетая по-разному, она может сыграть как за, так и против тебя.

Совет стилиста: если сомневаешься в выборе, не бери шапку в ярких контрастных оттенках. Выберите цвет, очень близкий по оттенку к твоим волосам. Вообще попробуй головным убором сымитировать свою прическу — такой лайфхак поможет выиграть время, пока ты ищешь «ту самую» федору или меховую шапку. Зато потом (поверь) с такой стоящей находкой не расстанешься!