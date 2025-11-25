Baltijas balss logotype
Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины 0 509

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины

Уверены, что вам тоже знакомо чувство эйфории, когда вы влюблены и готовы сделать все ради своего избранника. Но давайте разберемся, действительно ли стоит идти на самопожертвование и потерять себя настоящую? На что не должна соглашаться настоящая женщина в отношениях.

1. Позволить ему изменить вас

Если он влюбился в ваши недостатки, находя их милыми и сексуальными, а потом всеми силами пытается это исправить, то это не правильно. Не потакайте его прихотям и не давайте ему возможность переделывать вас. В конечном счете лишь вам решать, какой вы хотите быть и стоит ли что-то корректировать в своем поведении.

2. Отменять свои планы ради него

Нет, если случилось что-то действительно очень серьезное, тогда конечно, можете подкорректировать свои решения и выбрать то, что для вас будет важным в данный момент. Но вы не должны находиться в режиме ожидания только потому, что ваш избранник никак не может определиться со своими планами и постоянно что-то переносит и меняет. И, заметьте, зачастую жертвует вами (вашими отношениями), отменяя встречу ради походов с друзьями или работы. Так почему вы должны на это вестись?

3. Ждать его одобрения

Не стоит делать что-то с оглядкой на то, как отреагирует ваш избранник и ждать похвалы. Запомните, что сильная и самодостаточная женщина играет по своим правилам и ей не нужна инструкция или руководство к действию. Вы сами знаете, что для вас будет лучше и ваш партнер должен это ценить.

4. Менять внешность

Мы не имеем ввиду те моменты, когда вы корректируете свой стиль или пробуете новый вариант макияжа, пытаясь найти свой образ и, конечно, понравится ему. Многие дамы проводят мучительные часы перед зеркалом, пытаясь найти идеальный наряд для свидания. Речь скорее идет о ваших физических особенностях. Например, если он требует изменить форму носа, размер ушей, пышность бюста или ягодиц, стать выше или ниже, стройнее или набрать еще пару килограммов… Таким образом он пытается «вылепить» из вас совершенно другого человека, не того, с кем он познакомился и начал строить отношения. Тогда возникает вполне резонный вопрос. А за что же, собственно, он выбрал вас?

5. Делать то, что не доставляет удовольствия

Никогда не идите на компромисс с самой собой. С кем угодно, но только не с собой! Никогда не соглашайтесь делать что-то, что вам не нравится или вызывает отвращение. И ни в коем случае не отказывайтесь от своих целей! Ведь отношения, например, могут закончиться раньше (и совсем не так), чем вы планировали, и тогда вы будете жалеть об упущенных возможностях. Но винить в этом придется лишь себя, ведь это был ваш выбор.

#отношения #женщина #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
