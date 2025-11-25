Можно ли по утрам просыпаться счастливой, если накануне вы поздно легли, наевшись вредной пищи? Вряд ли. Но как изменить свою внешность (а вместе с тем и жизнь!) в лучшую сторону? Вот несколько полезных советов, которые помогут вам!

Улыбка

Как бы ни сложился вчерашний день или вечер, старайтесь просыпаться с улыбкой. Это повлияет на то, как пройдет новый день — вы будете более позитивны и активны.

Вода

Чтобы выглядеть привлекательно и сохранять здоровье, необходимо пить около двух литров воды в день, причём большую часть — до 18:00. Если мышцам не хватает жидкости, они не будут расти, даже при регулярных тренировках.

Особенно полезна вода с лимоном — она насыщает организм витаминами, укрепляет иммунитет, помогает бороться с лишним весом, улучшает память и обладает омолаживающим действием.

Контрастный или прохладный душ

Перед душем тело должно проснуться, иначе холодная вода станет стрессом. Контрастный душ помогает быстрее прийти в себя, улучшает кровообращение и нормализует давление.

Польза для красоты: улучшается состояние кожи, укрепляется иммунитет, ускоряется обмен веществ, мышцы становятся упругими, а целлюлит уменьшается.

Утренняя зарядка или бег

Такие нагрузки морально и физически подготавливают организм к рабочему дню и повышают настроение.

Завтрак

Пропускать завтрак нельзя. Есть нужно не позже чем через час после пробуждения — это запускает обменные процессы.

В рацион должны входить:

белок

сложные углеводы

полезные жиры

овощи, фрукты, орехи, зелень

Пропуск завтрака повышает риск гастрита и язвы, замедляет метаболизм и вызывает стресс у организма.

Прогулка

Прогулки улучшают настроение, укрепляют иммунитет, помогают мозгу работать лучше. Особенно важны на свежем воздухе зимой, когда помещения лишаются кислорода из-за отопительных приборов.

Сон

Чтобы отлично выглядеть, необходимо высыпаться. Оптимально — около восьми часов в полной темноте, чтобы организм вырабатывал мелатонин.

Ежедневный отдых

Каждый день нужно находить хотя бы 20 минут только для себя. Эти короткие паузы восстанавливают энергию, вдохновляют и помогают поддерживать эмоциональное равновесие.

Источник: fb.ru