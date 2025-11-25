Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые привычки, которые помогут всегда выглядеть на миллион 0 341

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простые привычки, которые помогут всегда выглядеть на миллион

Эффективные ежедневные правила для красоты, энергии и хорошего самочувствия.

Можно ли по утрам просыпаться счастливой, если накануне вы поздно легли, наевшись вредной пищи? Вряд ли. Но как изменить свою внешность (а вместе с тем и жизнь!) в лучшую сторону? Вот несколько полезных советов, которые помогут вам!

Улыбка

Как бы ни сложился вчерашний день или вечер, старайтесь просыпаться с улыбкой. Это повлияет на то, как пройдет новый день — вы будете более позитивны и активны.

Вода

Чтобы выглядеть привлекательно и сохранять здоровье, необходимо пить около двух литров воды в день, причём большую часть — до 18:00. Если мышцам не хватает жидкости, они не будут расти, даже при регулярных тренировках.

Особенно полезна вода с лимоном — она насыщает организм витаминами, укрепляет иммунитет, помогает бороться с лишним весом, улучшает память и обладает омолаживающим действием.

Контрастный или прохладный душ

Перед душем тело должно проснуться, иначе холодная вода станет стрессом. Контрастный душ помогает быстрее прийти в себя, улучшает кровообращение и нормализует давление.

Польза для красоты: улучшается состояние кожи, укрепляется иммунитет, ускоряется обмен веществ, мышцы становятся упругими, а целлюлит уменьшается.

Утренняя зарядка или бег

Такие нагрузки морально и физически подготавливают организм к рабочему дню и повышают настроение.

Завтрак

Пропускать завтрак нельзя. Есть нужно не позже чем через час после пробуждения — это запускает обменные процессы.

В рацион должны входить:

  • белок
  • сложные углеводы
  • полезные жиры
  • овощи, фрукты, орехи, зелень

Пропуск завтрака повышает риск гастрита и язвы, замедляет метаболизм и вызывает стресс у организма.

Прогулка

Прогулки улучшают настроение, укрепляют иммунитет, помогают мозгу работать лучше. Особенно важны на свежем воздухе зимой, когда помещения лишаются кислорода из-за отопительных приборов.

Сон

Чтобы отлично выглядеть, необходимо высыпаться. Оптимально — около восьми часов в полной темноте, чтобы организм вырабатывал мелатонин.

Ежедневный отдых

Каждый день нужно находить хотя бы 20 минут только для себя. Эти короткие паузы восстанавливают энергию, вдохновляют и помогают поддерживать эмоциональное равновесие.

Источник: fb.ru

Читайте нас также:
#питание #красота #тренировки #энергия #уход за собой #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Изображение к статье: 7 признаков, что вы для него просто подруга: как выйти из френдзоны
Изображение к статье: 4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео