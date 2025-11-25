Белоснежная улыбка дарит уверенность в себе. Поэтому люди готовы тратить круглые суммы на отбеливание. А порой даже экспериментировать с сомнительными наборами с маркетплейсов. Стоматологи предупреждают: поберегите свою эмаль и десны. Есть и другие, более безопасные способы сохранять естественную белизну зубов. Достаточно соблюдать несколько простых правил.

Правильный кофе

Кофе, наряду с чаем и красным вином, всегда был одним из главных виновников появления пятен на зубах. Однако теперь мы знаем: все зависит от того, какой конкретно вид бодрящего напитка вы предпочитаете.

Исследователи из Южной Кореи выяснили: у любителей кофе из зерен робусты зубы белее, чем у тех, кто предпочитает арабику. Арабика может быстро изменить цвет эмали.

У ученых есть объяснение этому эффекту. Дело в том, что кофейные зерна робусты менее кислые. Высокая кислотность размягчает зубную эмаль, из-за чего красящие вещества легче проникают в нее.

Есть еще один полезный лайфхак для кофеманов: полощите рот после каждого кофепития — это уменьшит риск потемнения зубов.

Кроме того, холодный кофе меньше красит зубы, нежели очень горячий. А еще зубам меньше вредят варианты кофе с молоком: молоко помешает пигменту связаться с поверхностью зуба.

Ешьте ананасы

Еще одна отличная привычка для ваших зубов — использовать в качестве варианта полезного перекуса свежие ананасы.

Исследователи из Университета Лома Линда в Калифорнии провели эксперимент. В течение десяти дней по пять минут в день добровольцы натирали зубы сердцевиной ананаса в лаборатории. Оказалось, что такая процедура помогает эффективно отбелить зубы.

Дело в том, что ананасы содержат фермент бромелайн. Это же вещество нередко добавляют в отбеливающие зубные пасты: оно отлично разрушает поверхностные пятна на эмали.

Однако важно помнить: ананас кислый, так что в больших количествах этот фрукт может навредить зубной эмали. Чтобы обезопасить себя, можно также полоскать рот водой после его употребления. Похожим образом работает и клубника.

Аккуратнее с соевым соусом

О том, как эмаль могут красить кофе и чай, слышали многие. Однако соевый соус тоже входит в список самых опасных для вашей белоснежной улыбки.

В соевом соусе есть хромогены, которые могут влиять на эмаль и окрашивать ее в коричневый цвет. Впрочем, стоматологи предупреждают: томатный соус также способен спровоцировать появление пятен, пишет издание Daily Mail.

При этом важно понимать: причины потемнения зубной эмали далеко не всегда связаны с тем, что вы едите.