Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Робуста или арабика? Какой сорт кофе меньше красит зубы 0 126

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Робуста или арабика? Какой сорт кофе меньше красит зубы

Белоснежная улыбка дарит уверенность в себе. Поэтому люди готовы тратить круглые суммы на отбеливание. А порой даже экспериментировать с сомнительными наборами с маркетплейсов. Стоматологи предупреждают: поберегите свою эмаль и десны. Есть и другие, более безопасные способы сохранять естественную белизну зубов. Достаточно соблюдать несколько простых правил.

Правильный кофе

Кофе, наряду с чаем и красным вином, всегда был одним из главных виновников появления пятен на зубах. Однако теперь мы знаем: все зависит от того, какой конкретно вид бодрящего напитка вы предпочитаете.

Исследователи из Южной Кореи выяснили: у любителей кофе из зерен робусты зубы белее, чем у тех, кто предпочитает арабику. Арабика может быстро изменить цвет эмали.

У ученых есть объяснение этому эффекту. Дело в том, что кофейные зерна робусты менее кислые. Высокая кислотность размягчает зубную эмаль, из-за чего красящие вещества легче проникают в нее.

Есть еще один полезный лайфхак для кофеманов: полощите рот после каждого кофепития — это уменьшит риск потемнения зубов.

Кроме того, холодный кофе меньше красит зубы, нежели очень горячий. А еще зубам меньше вредят варианты кофе с молоком: молоко помешает пигменту связаться с поверхностью зуба.

Ешьте ананасы

Еще одна отличная привычка для ваших зубов — использовать в качестве варианта полезного перекуса свежие ананасы.

Исследователи из Университета Лома Линда в Калифорнии провели эксперимент. В течение десяти дней по пять минут в день добровольцы натирали зубы сердцевиной ананаса в лаборатории. Оказалось, что такая процедура помогает эффективно отбелить зубы.

Дело в том, что ананасы содержат фермент бромелайн. Это же вещество нередко добавляют в отбеливающие зубные пасты: оно отлично разрушает поверхностные пятна на эмали.

Однако важно помнить: ананас кислый, так что в больших количествах этот фрукт может навредить зубной эмали. Чтобы обезопасить себя, можно также полоскать рот водой после его употребления. Похожим образом работает и клубника.

Аккуратнее с соевым соусом

О том, как эмаль могут красить кофе и чай, слышали многие. Однако соевый соус тоже входит в список самых опасных для вашей белоснежной улыбки.

В соевом соусе есть хромогены, которые могут влиять на эмаль и окрашивать ее в коричневый цвет. Впрочем, стоматологи предупреждают: томатный соус также способен спровоцировать появление пятен, пишет издание Daily Mail.

При этом важно понимать: причины потемнения зубной эмали далеко не всегда связаны с тем, что вы едите.

Читайте нас также:
#зубы #кофе #уход #красота #пятна #ананас
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Изображение к статье: 7 признаков, что вы для него просто подруга: как выйти из френдзоны
Изображение к статье: 4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео