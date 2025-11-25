Baltijas balss logotype
Хобби или зависимость? Психолог — о повальном увлечении сериалами

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Хобби или зависимость? Психолог — о повальном увлечении сериалами

Можно ли считать чрезмерную любовь к сериалам зависимостью? Или вечерний просмотр очередной серии — это просто приятное времяпровождение? Все дело в сюжете, говорит психолог.

Сейчас многие чересчур увлечены сериалами — люди покупают подписки на онлайн-платформы и после работы все свое свободное время проводят за ноутбуком. Бывает, сериальный вечер перетекает в такую же ночь. Вместо того, чтобы проживать свою жизнь, осознавать собственные желания, человек уходит в придуманный мир и проживает жизнь героев.

Определить, хобби это или зависимость можно по сюжету сериала, считает психолог Алиса Метелина.

«Одно дело, если человек смотрит какой-нибудь детективный сериал, антиутопию или что-то, что имеет некий смысл, то есть там есть достаточной продуманный глубокий сюжет — это в целом нормально. Но, если человек смотрит так называемые мыльные оперы и не может с этого слезть, то мы можем гарантировать, что он впал в некую зависимость», — сказала эксперт телеканалу «Звезда».

Зависимость всегда подразумевает замену действий в реальном мире. Человек живет жизнью выдуманного персонажа, испытывает его эмоции, переживает как за себя.

Такую зависимость Алиса Метелина сравнила с игровой. Также, как и игрок, «сериаломан» ассоциирует себя с персонажем, при этом сильно отстраняясь от семьи и друзей.

Врач-психотерапевт Станислав Полторак рассказывал о различных зависимостях. По словам эксперта, к ним склонны люди, у которых не все хорошо в жизни, а решать проблемы и думать, чего же им не хватает для счастья, они не хотят. Зависимость — это возможность уйти от действительности в иллюзорный мир: наркотический, алкогольный, виртуальный, игровой. Мир, в котором человек будет успешным и уверенным, в котором он будет получать безусловное и постоянное удовольствие, пусть и суррогатное.

Чаще всего люди зависимы от компьютерных игр и социальных сетей. На второе место эксперт поставил страсть к азартным играм. Большинство зависимых осознают свою проблему и даже могут самостоятельно с ней справиться. Правда, признаваться в том, что увлечение уже давно переродилось во что-то другое не хотят ни себе, ни своим близким.

Единственное, что могут сделать близкие люди — это поставить зависимому жесткий ультиматум. Нужно изолировать их от всех источников материального обеспечения.

«Если ты зависим и сам зарабатываешь и проигрываешь деньги, значит, питаешься отдельно, за квартиру платишь отдельно, все делаешь отдельно. Мы живем, ты играешь — извини. Фактически это единственный способ. Человек должен понять, что он превратился в человека, который никому не интересен и не нужен. Условно говоря, ты был Вася, теперь ты Петя, Петю мы не знаем, и знать не хотим», — пояснил психотерапевт.

#социальные сети #сериалы #поведение #компьютерные игры #психология
Видео