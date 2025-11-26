Эти простые шаги помогут вам выглядеть и чувствовать себя на 10 лет моложе.

Хотите не только сохранить молодость кожи, но и повысить энергию и уверенность в себе? Мы собрали семь простых привычек, которые помогут вам выглядеть моложе и чувствовать себя лучше каждый день.

1. Улыбайтесь чаще!

Люди, которые широко и радостно улыбаются, кажутся более молодыми и энергичными, чем они есть на самом деле. Исследования показали: одни и те же люди воспринимались участниками на 5−10 лет моложе на фото, где они улыбались, и старше на более «серьезных» снимках. Вывод: смех продлевает не только жизнь, но и молодость!

2. Ешьте больше винограда

Сорбит, который придает винограду, сливам и грушам сладость, является природным увлажняющим веществом: он «запечатывает» влагу в клетках кожи и удерживает её дольше. А увлажнённая кожа — главный секрет молодой и упругой кожи.

3. Уделяйте внимание бровям

Ухоженные брови — важный элемент антивозрастного макияжа. Они не должны быть слишком тонкими, лучше выбирать цвет на тон-два светлее ваших волос. Это привлечет внимание к глазам и сделает взгляд более молодым и ясным.

4. Заботьтесь о коже рук

Руки выдают возраст точнее, чем лицо. Не забывайте ежедневно увлажнять и питать кожу рук, а также защищать её от ультрафиолета. Ваши руки нуждаются в солнцезащите так же, как лицо.

5. Ешьте больше зелени и овощей

Зелень и овощи, особенно томаты, содержат витамины и микроэлементы, которые борются со свободными радикалами — основными виновниками старения клеток. Ликопин в помидорах защищает кожу от ультрафиолета, поэтому обязательно включайте их в летнее меню.

6. Ешьте жирную рыбу

Две порции жирной рыбы в неделю защищают мозг от возрастных расстройств. Рыба содержит DMAE (диметиламиноэтанол), который повышает мышечный тонус и упругость кожи. Регулярное употребление жирной рыбы снижает необходимость в антивозрастных кремах — всё работает изнутри.

7. Занимайтесь спортом

Четыре тренировки в неделю поддерживают тонус мышц и обеспечивают здоровый сон — дефицит которого является фактором преждевременного старения. Минимум 150 минут физической активности в неделю помогут сохранить молодость и энергию.