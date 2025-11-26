Аппетитный морковный кекс в форме подковы — красиво и символично.
По поверьям, подкова приносит удачу. Предлагаем приготовить кекс в этой форме: он не только эффектно смотрится, но и получается невероятно вкусным.
Ингредиенты (на 10 порций)
- 10 яиц
- 350 г сахара
- щепотка соли
- щепотка молотой корицы
- 450 г тертой моркови
- 150 г молотого фундука
- 150 г молотого миндаля
- 200 г муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- 450 г белого шоколада
- 250 г сливочного масла
- 600 г сливочного сыра
- 2 ст. л. ягодного сиропа
- кондитерские украшения
Приготовление
Тесто
- Яйца разделить на белки и желтки. Белки убрать в холодильник.
- Желтки взбить с сахаром, солью и молотой корицей. Добавить тертую морковь и перемешать.
- Соединить фундук с миндалем, мукой и разрыхлителем, добавить к морковной смеси.
- Белки взбить в крепкую пену, аккуратно ввести в морковную массу.
- Выложить тесто в форму «подкова» и выпекать при 180° около 50 минут. Дать остыть, затем разрезать на 2 пласта.
Пропитка
- Нижний пласт слегка пропитать ягодным сиропом.
Крем
- Белый шоколад поломать и растопить вместе со сливочным маслом. Дать остыть.
- Соединить растопленный шоколад с сливочным сыром.
- Промазать кремом пласты, верх и бока кекса.
Украшение и подача
- По желанию украсить кондитерскими элементами.
- Убрать в холодильник до подачи.
