Люблю!
26.11.2025
Изображение к статье: Кекс «Подкова»: рецепт удачи и вкуса

Аппетитный морковный кекс в форме подковы — красиво и символично.

По поверьям, подкова приносит удачу. Предлагаем приготовить кекс в этой форме: он не только эффектно смотрится, но и получается невероятно вкусным.

Ингредиенты (на 10 порций)

  • 10 яиц
  • 350 г сахара
  • щепотка соли
  • щепотка молотой корицы
  • 450 г тертой моркови
  • 150 г молотого фундука
  • 150 г молотого миндаля
  • 200 г муки
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 450 г белого шоколада
  • 250 г сливочного масла
  • 600 г сливочного сыра
  • 2 ст. л. ягодного сиропа
  • кондитерские украшения

Приготовление

Тесто

  1. Яйца разделить на белки и желтки. Белки убрать в холодильник.
  2. Желтки взбить с сахаром, солью и молотой корицей. Добавить тертую морковь и перемешать.
  3. Соединить фундук с миндалем, мукой и разрыхлителем, добавить к морковной смеси.
  4. Белки взбить в крепкую пену, аккуратно ввести в морковную массу.
  5. Выложить тесто в форму «подкова» и выпекать при 180° около 50 минут. Дать остыть, затем разрезать на 2 пласта.

Пропитка

  • Нижний пласт слегка пропитать ягодным сиропом.

Крем

  1. Белый шоколад поломать и растопить вместе со сливочным маслом. Дать остыть.
  2. Соединить растопленный шоколад с сливочным сыром.
  3. Промазать кремом пласты, верх и бока кекса.

Украшение и подача

  • По желанию украсить кондитерскими элементами.
  • Убрать в холодильник до подачи.
#кулинария #выпечка #морковь #шоколад #еда
