Удалить пятна и поддерживать ковры в чистоте можно без химчистки — достаточно нескольких проверенных методов, которые действительно работают в домашних условиях.

Пятна от кофе и других тёмных напитков

Смешайте средство для мытья стёкол с водой в пропорции 1:2. Распылите раствор на пятно, накройте его белой хлопковой тканью или старой футболкой и прогладьте утюгом. Загрязнение перейдёт на ткань.

Шерсть домашних животных

Обычный скребок для стекла с резиновой кромкой отлично справляется с шерстью. Статическое электричество помогает быстро вытянуть ворсинки из ковра.

Чистка пушистых ковров с длинным ворсом

Пылесос может тянуть нити и портить покрытие. Лучше использовать липкий ролик для одежды для поверхности, а затем перевернуть коврик и пропылесосить его с изнанки.

Жевательная резинка

Положите на загрязнённое место кубик льда на 5–10 минут. Когда резинка затвердеет, аккуратно снимите её пластиковой картой или любым твёрдым плоским предметом.

Универсальное средство от бытовых пятен

Смешайте в бутылке с распылителем:

пищевую соду,

средство для мытья посуды,

уксус.

Нанесите смесь на пятно и обработайте чистой губкой.

Как поднять примятый ворс

После мебели на ковре остаются вмятины. Положите на них кусочек льда и дайте ему растаять. Когда ворс намокнет, аккуратно расчешите его зубной щеткой или щёткой для одежды.