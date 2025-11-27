Baltijas balss logotype
Простые и эффективные лайфхаки, которые помогут почистить ковер 0 240

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простые и эффективные лайфхаки, которые помогут почистить ковер

Удалить пятна и поддерживать ковры в чистоте можно без химчистки — достаточно нескольких проверенных методов, которые действительно работают в домашних условиях.

Пятна от кофе и других тёмных напитков

Смешайте средство для мытья стёкол с водой в пропорции 1:2. Распылите раствор на пятно, накройте его белой хлопковой тканью или старой футболкой и прогладьте утюгом. Загрязнение перейдёт на ткань.

Шерсть домашних животных

Обычный скребок для стекла с резиновой кромкой отлично справляется с шерстью. Статическое электричество помогает быстро вытянуть ворсинки из ковра.

Чистка пушистых ковров с длинным ворсом

Пылесос может тянуть нити и портить покрытие. Лучше использовать липкий ролик для одежды для поверхности, а затем перевернуть коврик и пропылесосить его с изнанки.

Жевательная резинка

Положите на загрязнённое место кубик льда на 5–10 минут. Когда резинка затвердеет, аккуратно снимите её пластиковой картой или любым твёрдым плоским предметом.

Универсальное средство от бытовых пятен

Смешайте в бутылке с распылителем:

  • пищевую соду,
  • средство для мытья посуды,
  • уксус.

Нанесите смесь на пятно и обработайте чистой губкой.

Как поднять примятый ворс

После мебели на ковре остаются вмятины. Положите на них кусочек льда и дайте ему растаять. Когда ворс намокнет, аккуратно расчешите его зубной щеткой или щёткой для одежды.

#животные #уборка #чистка #пятна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
