Это способ воспитания, при котором родители прилагают активные усилия, чтобы понять чувства и мотивы поведения ребёнка, демонстрируя эмпатию и уважение и сохраняя чёткие границы.

Если вы считаете, что роль взрослых заключается в том, чтобы оставаться беспрекословным авторитетом для детей, возможно, этот стиль воспитания вам не подойдёт. Его особенность не в том, чтобы полностью управлять ребёнком, а в том, чтобы направлять его, взаимодействуя как команда.

С точки зрения мягкого родительства поведение — это форма общения, и следует принимать любые связанные с ним переживания. У детей есть собственные эмоции, и мягкое родительство подталкивает взрослых сопереживать этим эмоциям, помогать ребёнку успокоиться, если нужно, и затем обсуждать, что он чувствовал и почему вёл себя определённым образом.

На каких принципах основано мягкое родительство

Эмпатия

Это ключевой элемент. Родители даже с самым благими намерениями часто принижают или вовсе игнорируют эмоции и опыт ребёнка. Это заставляет его чувствовать, что он не имеет значения, а его мнение никого не интересует.

Мягкое родительство призывает взрослых учитывать детские переживания и пытаться понять причину поведения, прежде чем реагировать на происходящее.

Границы

Может показаться, что мягкое родительство исключает дисциплину, и нежелательное поведении ребёнка остаётся без последствий. Это одно из главных предубеждений, связанных с этим стилем воспитания. На самом деле всё совсем не так.

Между отсутствием дисциплины и отсутствием наказания есть существенная разница. Мягкое родительство опирается на соблюдение границ, которые устанавливаются путём совместного обсуждения и определения естественных последствий. При таком подходе дисциплина для родителей означает возможность помочь ребёнку усвоить урок самостоятельно и понять, почему его поведение неприемлемо. Например, естественное последствие отказа чистить зубы — плохое дыхание, а позже ещё и кариес.

В этом мягкое родительство разительно отличается от других подходов, когда наказание далеко не всегда связано с проступком напрямую, например родители забирают планшет у подростка, потому что он дерзит.

Мягкое родительство призывает устанавливать границы, которые способствуют здоровой стабильной обстановке в семье и создают атмосферу любви. Пределы допустимого могут различаться в разных семьях, но предполагается, что в основе всегда лежит общение родителей с детьми и обсуждение взаимных ожиданий. Например:

Ребёнку разрешают каждый день проводить с планшетом определённое количество времени. Однажды он продлевает это время без спроса. Но вместо того, чтобы наказать его, родители спрашивают, сколько часов, по его мнению, и почему он должен уделять гаджету, и они вместе приходят к разумному решению.

Подросток постоянно приглашает друзей в гости с ночёвкой. Родители объясняют, почему это не самое удачное решение, указывая на естественные последствия, например недосып и нехватку времени на выполнение домашнего задания. Семья решает взять перерыв и временно прекратить ночёвки, чтобы определить правила, по которым они будут происходить.

Уважение

При мягком родительстве взрослые не являются для ребёнка авторитарными фигурами. И он не должен уважать «родителей в вакууме». Это значит, что маме и папе нужно следить за тем, чтобы общаться с сыном или дочерью воодушевляющим и уважительным тоном, а не снисходительным и пренебрежительным.

Самый простой способ продемонстрировать уважение — слушать ребёнка, когда он говорит, задавать вопросы и только потом реагировать.

Понимание

Когда ребёнок чувствует, что его слушают и понимают, он с гораздо большей вероятностью обратится к родителям при столкновении с трудностями. Более того, при таком подходе дети будут охотнее прислушиваться к словам взрослых и следовать их правилам.

С некоторыми проявлениями детского и подросткового характера бывает очень сложно бороться. Можно днём и ночью объяснять ребёнку, почему он не прав, истратив все силы, а он всё равно устроит истерику. В такие моменты нужно помнить, что поведение ребёнка не является прямым отражением воспитания. Важный аспект мягкого родительства — понимать особенности развития детей в разном возрасте и не ожидать, что они будут вести себя не по годам зрело. Работа мамы и папы — быть рядом и стараться наладить близкие доверительные отношения с сыном или дочерью.

Стоит ли применять принципы мягкого родительства

Конечно, только вы сами можете решить, насколько мягкое родительство подходит для вас и вашей семьи. Тем не менее это довольно интересный стиль воспитания, у которого немало плюсов:

Оно помогает ребёнку развить уверенность в себе, независимость, стабильную самооценку и сильные навыки управления эмоциями.

Учит ребёнка эмпатии благодаря тому, что он понимает, как его действия влияют на родителей.

Даёт родителям возможность мотивировать ребёнка, помогая ему решать проблемы и направляя по верному пути.

Улучшает социальные навыки и наглядно показывает ребёнку, как эффективно взаимодействовать с окружающими.

Укрепляет отношения в семье, делает общение более лёгким и снижает количество конфликтов.

С другой стороны, у мягкого родительства есть и минусы. Этот подход отнимает много времени, потому что взрослым необходимо развивать в себе терпение и стараться действительно понять ребёнка. Им придётся отказаться от привычных методов воспитания и научиться новым.

Мягкое родительство не поощряет повышение голоса. Родители должны оставаться спокойными, чтобы и ребёнок оставался спокойным. Когда взрослые кричат, они провоцируют такую же реакцию в ответ. Вместо этого мягкое родительство предлагает открытое общение и твёрдый тон, когда это необходимо.

Но в реальной жизни моменты, когда родители выходят из себя, совсем не редкость. Все мы люди, а людям свойственно терять терпение. Мы можем разозлиться, сорваться и устроить скандал. В такой ситуации мягкое родительство призывает сгладить углы, признав свою ошибку и искренне извинившись. Например: «Знаешь, я должен извиниться за то, что накричал на тебя. Я был очень расстроен и не хотел этого делать. Я знаю, что это не приносит никой пользы. Я буду стараться сохранять спокойствие, даже когда чем‑то огорчён».

В отличие от других стилей мягкое родительство учитывает один важный элемент — способность родителей регулировать собственные эмоции и поведение. Оно фокусируется на самоосознанности, самодисциплине и умении действовать, а не реагировать. В то же время многие мамы и папы, какими бы взрослыми они ни были, сами только учатся тому, как нужно и не нужно себя вести.

Именно поэтому мягкое родительство — довольно сложный стиль воспитания для родителей. От них требуется показывать ребёнку пример эффективной коммуникации, хотя они сами могут ещё не до конца разобраться, как это работает. Многие родители, которые пробуют этот подход, испытывают вину из‑за того, что стараются быть мягкими со своим ребёнком, но это не всегда получается.