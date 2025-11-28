Baltijas balss logotype
Как вежливо отказать навязчивым родственникам в визите

Люблю!
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как вежливо отказать навязчивым родственникам в визите

Ваш дом — это личное пространство, и никто не обязан вторгаться в него без вашего согласия. Если друзья еще могут понять встречу на нейтральной территории, то родственники часто считают визиты «естественными», что может раздражать.

Психолог Любовь Воронова советует: умение говорить «нет» важно, но делать это лучше постепенно и мягко, формируя свои границы.

Как это реализовать на практике:

  • Мягкий отказ с объяснением Не обязательно прямо говорить «нет». Можно использовать формулировку «не могу, потому что…»:

    • «Мы не можем вас принять, потому что уходим»
    • «У меня разболелась голова, и хочу побыть одна»
    • «У нас другие планы, пожалуйста, предупреждайте о визите заранее»

  • Четкое обозначение границ Если навязчивость продолжается, можно обозначить границы яснее, сохраняя вежливость, но твердо:

    • «Я понимаю, что вы хотите прийти, но мы просим заранее договариваться»
    • «В данный момент нам нужно личное время»

Важно помнить: чувство вины может возникать, особенно если воспитание учило быть «хорошей девочкой» или «хорошим мальчиком». Но со временем можно научиться выдерживать это чувство и защищать свои границы.

Источник: rnews

#границы #визиты #воспитание #общение #родственники #отказ #психология
