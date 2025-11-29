Baltijas balss logotype
Полезная памятка: обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно 0 274

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Полезная памятка: обследования, которые женщинам необходимо проходить ежегодно

Наше тело удивительно выносливо и вместе с тем очень уязвимо. Оно может долго терпеть чудовищные перегрузки, недосып, стресс и гормональные качели, а потом внезапно, тихо и незаметно дать сбой. Именно поэтому у внимательного отношения к себе есть простое правило — не ждать симптомов, а регулярно проверять, как обстоят дела на глубинном уровне. Ежегодные обследования — это не про ипохондрию и не про поиск проблем, а про контроль, спокойствие и ощущение внутренней опоры. Терапевт Анна Терентьева рассказала о базовых исследованиях, которые стоит проходить каждой женщине хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит.

Общий анализ крови и биохимия

Это фундамент всей диагностики. Общий анализ крови указывает на воспалительные процессы, скрытые инфекции, уровень гемоглобина и косвенно — на состояние иммунитета. «Биохимия показывает работу печени, почек, поджелудочной железы, уровень глюкозы, холестерина и других маркеров обмена веществ. Эти показатели дают общее представление о том, в каком состоянии находится организм и куда стоит направить внимание в первую очередь», — утверждает врач.

УЗИ органов малого таза

Одно из самых важных обследований для женского здоровья. УЗИ помогает вовремя обнаружить кисты, миомы, воспалительные процессы, изменения эндометрия и яичников. Многие из этих состояний долго протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно, а регулярное ультразвуковое исследование позволяет отследить изменения в динамике и не доводить ситуацию до крайних мер.

ПАП-тест и анализ на ВПЧ

Мазок на онкоцитологию или ПАП-тест — ключевой скрининг на ранние изменения клеток шейки матки. «В паре с тестом на вирус папилломы человека он показывает истинную картину риска развития серьезных заболеваний. Это один из немногих случаев, когда простая и быстрая процедура способна буквально спасти жизнь. Особенно важно не откладывать этот анализ после 25 лет и при наличии постоянного партнера», — подчеркивает терапевт.

УЗИ или маммография молочных желез

Метод выбирается в зависимости от возраста, но смысл один — регулярный контроль состояния тканей молочной железы. Даже при хорошем самочувствии и отсутствии жалоб необходимо отслеживать любые изменения в структуре (онкология, увы, стремительно молодеет). Чем раньше выявлено отклонение, тем проще и мягче проходит лечение. Самообследование в домашних условиях тоже важно, спору нет, но оно никогда не заменит профессиональной диагностики.

Гормональный профиль по показаниям

Женский организм тесно связан с гормональной системой, и малейшие отклонения могут отражаться на настроении, цикле, весе, коже, либидо и уровне энергии. Важно периодически проверять уровень тиреоидных гормонов, пролактина, ФСГ, ЛГ, эстрадиола и прогестерона. Особенно это актуально, если есть нарушения цикла, резкие изменения веса, хроническая усталость или сложности с зачатием. Ну и для тех, кто приблизился к возрасту перименопаузы это тоже никакая не формальность, а важный инструмент понимания собственных процессов.

#медицина #онкология #диагностика #женское здоровье #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео