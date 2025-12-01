Baltijas balss logotype
Блестки и пайетки в кэжуал-образах: как не скатиться в вульгарность

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Блестки и пайетки в кэжуал-образах: как не скатиться в вульгарность

Блестки и пайетки больше не принадлежат исключительно вечеринкам и праздничным выходам. Зимой они вполне себе уверенно входят в повседневные образы, добавляя в них игру, глубину и настроение, которое так нужно в сезоне коротких дней и длинных вечеров. Главный вопрос уже не в том, уместны ли они в кэжуал-гардеробе, а в том, как сделать их частью обычной жизни, не превращая образ в маскарадный. Стилист Маша Ведерникова дала работающие правила и идеи, как это сделать.

Одна блестящая деталь вместо полного сияния

В кэжуал-образе пайетки должны работать как акцент, а не как центральный элемент общей идеи. «Это может быть юбка с пайетками, которую дополняют простой свитер и грубые ботинки, или блестящий топ под объемный кардиган и пальто. Такая комбинация создает баланс между нарядностью и повседневностью. Блестки перестают слишком агрессивно заявлять о себе и начинают тонко мерцать на фоне матовых тканей», — рассказывает эксперт.

Контраст с грубыми и теплыми фактурами

Зимой пайетки особенно красиво смотрятся в тандеме с шерстью, трикотажем, денимом, твидом и кожей. Мягкий кашемир и блестящая поверхность, грубый деним и холодный блеск, толстые носки из шерсти или объемная толстовка и тонкая переливающаяся светом ткань — именно этот контраст делает образ сложным и стильным. Блестки перестают быть праздничными и становятся частью осознанного многослойного гардероба.

2210.jpg

Спокойная цветовая гамма

Если хочется носить пайетки в повседневных образах, лучше выбирать не крикливые оттенки, а более глубокие и сложные. «Шампань, графит, холодное серебро, пыльное розовое, темный изумруд, сапфировый или винный. Такие цвета выглядят благородно и гармонично вписываются в базовую палитру и делают образ интереснее, не перегружая его. Если сомневаетесь в уместности того или иного оттенка, смело выбирайте монохром, не прогадаете», — советует стилист.

Блестящие аксессуары как безопасный первый шаг

Если пайетки на одежде кажутся слишком смелым решением, можно начать с деталей. Сумка с блестящей фактурой, пояс с металлическим отблеском, обувь с пайетками, ободок или даже перчатки с деликатным сиянием. Аксессуары позволяют добавить блеск точечно, сохраняя общий образ минималистичным и собранным. Это самый простой и элегантный способ впустить шик, блеск и красоту в скучноватую повседневность.

67.jpg

Сдержанный макияж и простая прическа

Когда в образе присутствуют блестки, остальное лучше делать максимально чистым и спокойным. Небрежно собранные волосы, гладкий хвост, мягкие волны или простой пучок смотрятся особенно выигрышно, а в макияже достаточно акцента на свежей коже и аккуратных ресницах.

669.jpg

#мода #макияж #стиль #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
