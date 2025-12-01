Прыщи и акне — проблема не только подростков. Стрессы, гормональные колебания, питание и косметика могут ухудшать состояние кожи. Мы собрали 5 простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут уменьшить воспаления и сохранить лицо чистым.

1. Протирайте телефон антисептиком

Телефон часто контактирует с лицом, создавая среду для размножения бактерий. Регулярная дезинфекция смартфона помогает предотвратить появление новых прыщей.

2. Мойте кисти и спонжи для макияжа

Кисти и спонжи собирают пыль, остатки косметики и бактерии. Кисти рекомендуется мыть раз в неделю, спонжи — после каждого применения.

3. Используйте бумажные полотенца

Махровые полотенца накапливают бактерии и повторно загрязняют кожу. Одноразовые бумажные полотенца — более гигиеничный вариант для промакивания лица после умывания.

4. Меняйте наволочку каждые 3 дня

Подушка — источник бактерий и грязи. Регулярная смена наволочек снижает риск появления прыщей и воспалений.

5. Сократите потребление сладкого

Избыточный сахар и молочные продукты могут провоцировать акне и ускорять старение кожи. Ограничение сладкого помогает сохранить упругость и здоровье кожи.