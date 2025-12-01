Зима вступила в свои права, несмотря на календарь — и далеко не все радуются снегу и минусовым температурам. Кожа рук становится тоньше, теряет влагу, краснеет, шершавится, покрывается микротрещинами. Именно здесь становятся актуальны кремы-перчатки — средства, которые не просто увлажняют, а создают защитную пленку и восстанавливают барьер. Косметолог Ирина Горлова дала ключевые ориентиры, которые помогут выбрать и использовать средства для рук правильно.

Плотная текстура как главный союзник

Зимой легкие гели, лосьоны и флюиды практически бесполезны, нужны кремы с густой, насыщенной консистенцией. «Такие средства содержат больше масел, восков и липидов, которые удерживают влагу и защищают кожу от агрессивной среды. Хороший крем-перчатка ощущается как невидимый слой ткани на коже. Он не только смягчает, но и физически оберегает от холода и ветра», — объясняет врач.

Состав, который работает на восстановление

Ищите в составе такие компоненты: масла ши и какао, пантенол, глицерин, сквалан, ланолин, керамиды, витамин Е. Они восполняют липиды, заживляют микротрещины, уменьшают воспаление и возвращают коже эластичность. Отдельный плюс у средств с из пчелиным воском или силиконами нового поколения. Они создают эффект той самой «перчатки», не мешая коже дышать.

Режим нанесения важнее бренда

Крем стоит наносить каждый раз перед выходом на улицу, минимум за 20–30 минут, чтобы он успел впитаться и сформировать защитный слой. «Повторное нанесение после мытья рук обязательно, а вечером лучше использовать еще более плотную версию и оставить ее работать на ночь. Можно даже надеть хлопковые перчатки, чтобы усилить эффект», — советует косметолог.

Учитывайте дополнительные факторы риска

Особенно страдает кожа у тех, кто часто моет руки, использует антисептики, контактирует с чистящими средствами или носит синтетические перчатки. В таких случаях обычного крема два раза в день недостаточно — лучше носить маленький тюбик с собой и обновлять защиту каждые несколько часов. Также стоит заменить агрессивное мыло на мягкие очищающие средства с нейтральным pH.

Крем — это часть общей стратегии

Состояние кожи рук напрямую связано с питьевым режимом, уровнем жиров в рационе и общим состоянием организма. Омега−3, витамины A и E, достаточное количество воды и воздуха в помещении с нормальной влажностью усиливают действие любого крема. Когда организм получает питание изнутри, наружный уход работает в разы эффективнее.