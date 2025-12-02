Baltijas balss logotype
9 неожиданных способов использования кофейной гущи в доме 0 353

Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 9 неожиданных способов использования кофейной гущи в доме

Приготовление любимого напитка доставляет огромное удовольствие в жизни. Кофейную гущу многие отправляют в мусорное ведро, а зря. Для нее можно найти неожиданные способы применения в домашнем хозяйстве, на дачном участке и в уходе за телом.

Скраб для тела

Не нужно тратить много денег на модные косметические средства. Добавьте к гуще мед или кокосовое масло. Домашний скраб удаляет старые клетки кожи и делает ее гладкой, упругой.

Натуральное чистящее средство

Из-за своей зернистой текстуры кофейная гуща идеально подходит для мытья посуды. Она удаляет стойкие остатки пищи с кастрюль, сковородок, кухонной плиты.

Нейтрализатор запаха

Если поместить миску с гущей в холодильник, морозильную камеру, к утру в них не останется зловоний. Кофе решает проблемы неприятного запаха от обуви, мусорного ведра. Им легко очистить руки после приготовления рыбы, чеснока.

Размягчение мяса

Кофейная гуща содержит ферменты и естественную кислотность. Благодаря этому белки и волокна в мясе расщепляются. Оно становится мягким, приобретает насыщенный вкус.

Ремонт деревянной мебели

Если вы заметили на ней царапины, смешайте пасту из кофейной гущи и воды. Протрите поврежденные места. Оставьте средство на несколько минут, потом лишнее удалите и отполируйте поверхность чистой тканью. Рецепт подходит для темной мебели.

Средство для чистки каминов

Такая работа иногда приводит к непредвиденному результату. Зола разлетается по комнате, что вызывает дополнительный беспорядок. Насыпьте на нее влажной гущи. Это предотвратит образование облаков сажи.

Отшелушивающее мыло

Сделайте его самостоятельно. Измельчите мыло, добавьте в него кофейную гущу, несколько капель эфирного масла. Растопите, залейте в форму и положите до остывания. Такое мыло удаляет грязь, омертвевшие клетки кожи, придает ей ощущение свежести.

Натуральный краситель

Его можно использовать для бумаги, ткани, пасхальных яиц. Интенсивность цвета зависит от количества гущи.

Средство от садовых вредителей

Сильный аромат и текстура отпугивают насекомых. Рассыпьте гущу под кустарники и цветы, смешайте с грунтом. Дополнительно это послужит натуральным удобрением, которое обогащает почву органическими и питательными веществами, способствует росту.

#уборка #красота #косметика #домашний уход #садоводство #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
