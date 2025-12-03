Агата Муцениеце вновь стала мамой. По информации Super, звезда "Закрытой школы" родила дочь в московском роддоме Лапино. Пока актриса восстанавливается после родов и полностью погружена в заботу о младенце, она не делится в соцсетях снимками малышки.

Для супруга Агаты, музыканта Петра Дранги, рождение девочки стало первым отцовским опытом. Семья ждала появления ребенка с особым волнением: старшие дети, Тимофей и Мия Прилучные, охотно включились в новую семейную роль.

Муцениеце узнала о будущем материнстве как раз в период, когда шли судебные разбирательства за опеку над сыном. Тимофей тогда жил у отца – Павла Прилучного – и его супруги Зепюр Брутян. Спор тянулся несколько месяцев, сопровождаясь публичными заявлениями и напряженными заседаниями. Финальная точка в конфликте была поставлена в пользу актрисы: мальчик вернулся к матери и был рядом на важном семейном событии – гендер-пати, где Агата и Петр раскрыли пол будущего ребенка.

В последние месяцы до рождения дочери жизнь актрисы заметно стабилизировалась. В соцсетях Муцениеце публиковала домашние кадры, показывая теплую атмосферу в семье.

Напомним, что в августе 2025 года Агата Муцениеце и Петр Дранга официально оформили отношения, сыграв свадьбу в Императорском яхт-клубе. Для актрисы это новый этап после непростых отношений и громкого развода с Павлом Прилучным в 2020 году.

С рождением дочери Агата Муцениеце теперь многодетная мама, и поклонники уже ожидают первых кадров с малышкой. Однако, судя по тому, как бережно актриса относится к личному пространству своих детей, новые фото могут появиться нескоро. Пока же семья наслаждается временем в тишине и без лишнего внимания.