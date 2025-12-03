Baltijas balss logotype
Бег по кругу: как больше не наступать на те же грабли 0 92

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Бег по кругу: как больше не наступать на те же грабли

Вы можете очень сильно хотеть что-то изменить в своей жизни, но одного желания недостаточно. Мы продолжаем действовать по инерции, даже если привычный сценарий причиняет боль и страдания. Как изменить свою жизнь, объясняет психолог Денис Долгов.

Человеческая психика иногда работает удивительным образом: нас могут раздражать определенные вещи, но мы упорно продолжаем их делать. Например, человек годами по инерции остается в отношениях, в которых чувствует себя ненужным. Здесь важно учесть и созависимость, и тот факт, что психика не любит новизны: пусть лучше будет плохо, зато все ясно и знакомо.

По этой же причине мы продолжаем жить так, как нам не хочется. Менять свои установки — это всегда большой стресс.

Человек скатывается в прежние реакции, потому что понимание и поведение опираются на разные системы мозга, которые работают с разной скоростью и по разным правилам.

«Рациональное осознание формируется в коре, где мы анализируем и делаем выводы, тогда как реальные действия запускаются в участках, связанных с базальными ганглиями и мозжечком, где хранятся закрепленные годами шаблоны, превращающиеся в автоматические маршруты, которые включаются раньше, чем человек успевает подумать», — говорит Денис Долгов.

Если упростить, то многие сначала делают, а потом думают. И это происходит непроизвольно. Кому хочется пустить слезу в ответ на обидное высказывание? Лучше гордо удалиться, но реакция быстрее желания.

Еще один важный факт: вам привычна именно определенная реакция. То есть мозгу знакома одна тропинка — зачем протаптывать другую? Лучше пойти тем путем, которым ходили много лет.

Как перестать наступать на одни и те же грабли

«Чтобы изменить этот маршрут, нужно не озарение, а многократное повторение нового поведения, причем лучше всего в очень маленьких дозах, так как процедурная память строится на регулярности, а не на рывках», — говорит Денис Долгов.

Сразу же все изменить не получится, для организма это будет большой стресс. Лучшее, что вы можете сделать, — это прописать шаги, которые приведут вас к цели. И после этого каждый шаг надо повторить много раз, чтобы он плотно закрепился в сознании, а только потом уже увеличивать уровень сложности. Только так вы сможете автоматически закрепить желаемые реакции.

«Выберите одно конкретное действие, которое символизирует вашу новую линию поведения, и повторяйте его ежедневно в самом минимальном объеме», — добавляет Денис Долгов.

Нейронные привычки — это всегда результат постоянства, а не насилия над собой. Только регулярная работа позволит изменить восприятие окружающего мира.

#стресс #привычки #психика #поведение #психология
