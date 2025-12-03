Эти котлеты из кабачков настолько сочные и ароматные, что с первого кусочка никто не догадается, что мяса здесь нет. Овощи, сыр, специи и зелень создают насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими мясными вариантами. Блюдо простое, бюджетное и подходит даже для вегетарианцев — идеально для летнего меню.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Твердый сыр — 100-120 г
- Картофель — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Итальянские травы — 1 ч. л.
- Копченая паприка — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Укроп и петрушка — по вкусу
- Овсяные хлопья — 4 ст. л.
- Мука — для панировки
- Масло для жарки — 50 мл
Приготовление:
- Кабачки натереть на крупной терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость руками и переложить в миску.
- Морковь, сыр и картофель натереть на терке и добавить к кабачкам. Вбить яйца, добавить измельченный чеснок, итальянские травы, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень и овсяные хлопья. Хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
- Смоченными руками сформировать котлеты, обвалять их в муке.
- Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
- Подавать горячими с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.
Источник: smak.novyny.live
