Эти котлеты из кабачков настолько сочные и ароматные, что с первого кусочка никто не догадается, что мяса здесь нет. Овощи, сыр, специи и зелень создают насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими мясными вариантами. Блюдо простое, бюджетное и подходит даже для вегетарианцев — идеально для летнего меню.