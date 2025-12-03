Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кабачковые котлеты: простой и вкусный рецепт 0 248

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кабачковые котлеты: простой и вкусный рецепт

Эти котлеты из кабачков настолько сочные и ароматные, что с первого кусочка никто не догадается, что мяса здесь нет. Овощи, сыр, специи и зелень создают насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими мясными вариантами. Блюдо простое, бюджетное и подходит даже для вегетарианцев — идеально для летнего меню.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Твердый сыр — 100-120 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Копченая паприка — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Укроп и петрушка — по вкусу
  • Овсяные хлопья — 4 ст. л.
  • Мука — для панировки
  • Масло для жарки — 50 мл

Приготовление:

  1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость руками и переложить в миску.
  2. Морковь, сыр и картофель натереть на терке и добавить к кабачкам. Вбить яйца, добавить измельченный чеснок, итальянские травы, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень и овсяные хлопья. Хорошо перемешать и оставить на 15-20 минут.
  3. Смоченными руками сформировать котлеты, обвалять их в муке.
  4. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Подавать горячими с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.

Источник: smak.novyny.live

Читайте нас также:
#кулинария #вегетарианство #овощи #кабачки #котлеты #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Надо брать: какая неведомая сила движет нами во время шопинга
Изображение к статье: Лучшее — враг хорошего: почему нельзя принимать все витамины разом
Изображение к статье: Прогноз Таро на декабрь 2025 для всех знаков зодиака
Изображение к статье: «Печать несчастья»: как Вселенная намекает вам, что ваш партнер не по судьбе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео