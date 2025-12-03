Вы когда-нибудь задумывались, почему среди всего многообразия брендов вас влекут одни и те же марки? Дело не только в качестве продукции и престиже. Порой мы гоняемся за вещью и готовы потратить на нее ползарплаты, и лишь после, отойдя от эйфории, осознаем, что «натворили». Бренд-дизайнер Матвей Лициса объяснил, почему мы склонны выбирать те или иные товары, будь-то новые джинсы или же упаковка кофе. Оказалось, все дело в продуманном до мелочей визуале.

Радует глаз и будит воображение

Это он действует на покупателя почти гипнотически, хотя мы ни на секунду об этом не задумываемся. «Стиль бренда напрямую влияет на то, как мы покупаем. Это происходит намного тоньше, чем мы обычно думаем. Человек реагирует на изображение быстрее, чем успевает осознать мотив. Мы не успеваем сформулировать мысль, но уже чувствуем доверие или наоборот отстраняемся. В этом и есть сила визуального языка», — говорит эксперт.

От эмоции до покупки — один шаг

Визуальный стиль работает как эмоциональный фильтр. Цвет, ритм, композиция, насыщенность, свет, фактура, движение, пустота или плотность. Все эти элементы вызывают автоматические реакции. Спокойная палитра снижает напряжение, яркая усиливает вовлеченность, текстуры создают ощущение уровня, простота дает ощущение доступности. Мы принимаем решение не потому что слова убедили, а потому что визуальный сигнал совпал с нашим внутренним состоянием или с образом, который нам близок. «Сейчас особенно заметно что бренды используют визуальные приемы чтобы формировать поведение. Если нужно создать ощущение технологичности, выбирают строгие формы и чистые плоскости. Если хотят вызвать чувство творчества, добавляют теплоту, ассоциации и художественные элементы. Если важно подчеркнуть энергию и скорость, появляется контраст, динамика, заметные акценты. По сути визуальная система заранее задает эмоцию, в которой человек будет принимать решение о покупке», — продолжает дизайнер.

Возрастной ценз

Еще одна важная вещь — это адаптация под возрастные группы. В одном канале коммуникации бренд может говорить спокойным, структурным языком, чтобы быть понятным и надежным для более взрослой аудитории. А в другом канале для молодежи — визуал становится ярче, быстрее, смелее. Это не противоречие. Это необходимость. Люди разного возраста буквально видят мир по-разному, и если язык бренда не совпадает с этим восприятием, он просто не сработает. Покупка начинается с узнавания себя в картинке. Если визуал отражает внутренний мир аудитории, шансы на продажу резко растут.

Не магия, а точная стратегия

Всеми перечисленными тонкостями занимаются «специально обученные» люди, арт-директора. Это им под силу завлечь покупателя не только в сезон распродаж, но и в «мертвый» сезон, когда выручки обычно падают. «Когда визуальный стиль собран точно, он работает практически незаметно. Никто не думает о том, почему ему спокойно смотреть на упаковку или почему продукт кажется надежным. Это просто ощущается. И именно в этом ответ на вопрос как визуальный стиль управляет покупками. Он не давит и не убеждает напрямую. Он создает эмоциональное состояние, в котором человек уже готов сказать „да“. Это тихое влияние, которое оказывается сильнее любых слов», — заключает бренд-дизайнер.