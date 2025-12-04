Жара и влажность, как в тропиках, а вы выполняете сложные асаны — это горячая йога. Миллионы людей по всему миру видят в этом революционный подход к оздоровлению. Феномен, который начался с травмы одного человека, превратился в глобальный тренд с армией поклонников.

Как появилась горячая йога

Индийский йог Бикрам Чоудхури однажды получил серьезную травму. Пытаясь восстановиться, он сделал открытие: в сильно нагретом помещении мышцы тянутся лучше, а суставы становятся подвижнее.

Правда, история основателя омрачена судами и скандалами, из-за которых студии йоги дистанцировались от бренда «Бикрам» и создали собственные направления. Сегодня любая йога в помещении с температурой выше 32 °C называется «горячей». Мастера экспериментируют с температурными режимами до 42 °C, влажностью 40–60% и добавляют элементы разных школ. Классические 26 поз Бикрама уступают место стилевому разнообразию.

Как проходят занятия горячей йогой

Вы входите в студию, и вас волной накрывает жара. Первые пять минут вы разминаетесь и привыкаете к температуре. После вместе с инструктором делаете разнообразные асаны.

Последние 20 минут — глубокая растяжка и финальная шавасана. За полуторачасовую практику организм теряет до пол-литра жидкости — это нормальная реакция на экстремальные условия. Сторонники горячей йоги утверждают, что в жаре тело становится более пластичным, поэтому позы выходят легче и естественнее.

Что говорит наука о пользе тренировок в нагретом помещении

Помощь в лечении депрессии

Американское исследование показало интересные результаты: у 50% людей с умеренной и тяжелой депрессией, практиковавших горячую йогу, симптомы снизились вдвое. У 44% участников наступила ремиссия — результат, сравнимый с действием медикаментов.

Ученые подтвердили: горячая йога улучшает ментальное здоровье, повышает удовлетворенность жизнью и осознанность уже через шесть недель регулярных занятий.

Эффективная работа сердца

Небольшое исследование Американской кардиологической ассоциации подтвердило: занятия горячей йогой полезнее для сердца, чем обычной йогой. Через 12 недель регулярной практики у взрослых с гипертонией систолическое давление снизилось в среднем на пять единиц, а диастолическое — на три. Правда, результаты спорные, так как гипертоникам не рекомендуется долго пребывать на жаре.

Ускорение похудения

Горячая йога улучшает толерантность к глюкозе у людей с ожирением и помогает быстрее скинуть лишний вес. Об этом говорят результаты американских ученых. Высокие температуры ускоряют метаболические процессы, заставляя организм эффективнее перерабатывать сахар.

Небольшие исследования, в которых принимали участие люди с хроническими заболеваниями, действительно показали хорошие результаты. Однако ученые подчеркивают: практиковать горячую йогу можно только здоровым людям, поскольку ее влияние на организм еще до конца не изучено.

Может ли горячая йога навредить

Да. Ведь жара создает дополнительную нагрузку на все системы организма. Главная опасность — обезвоживание. Потоотделение приводит к значительной потере жидкости, растет риск теплового удара.

Категорическое табу: сердечно-сосудистые заболевания любой степени, варикозное расширение вен, гипертония и гипотония, нарушения терморегуляции, заболевания почек, беременность на любом сроке.

С особой осторожностью: сосудистая дистония, мигрени, проблемы с щитовидной железой, любые воспалительные процессы в организме, возраст старше 60 лет.

Какие ещё бывают форматы горячих тренировок

Йога не единственное направление, где используют повышенные температуры. Сторонники жарких тренировок утверждают: разогретые мышцы менее подвержены травмам, а концентрация внимания в экстремальных условиях возрастает.