С помощью щепотки пряностей можно превратить привычную чашку кофе в источник тепла и радости. Ароматная добавка не только раскроет новые грани вкуса напитка, но и поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Выберите из списка ту, что вам по душе, или попробуйте новую.

Корица

Самая популярная спутница кофе. Сладковатый аромат корицы дарит мгновенное ощущение праздника. Существует два основных вида корицы — цейлонская (нежная и сладкая, но редкая и дорогая) и кассия (более резкая, зато доступная). Для кофе лучше подходит цейлонская: в цельном виде добавлять ее следует на этапе приготовления напитка, а в молотом — когда кофе уже налит в чашку.

Польза корицы:

ускоряет обмен веществ, помогает контролировать уровень сахара в крови, обладает противовоспалительными свойствами;

теплый аромат снижает тревогу, создает ощущение комфорта и уюта.

Имбирь

Имбирь — пряность-вызов: он придает кофе остроту и пикантность, пробуждает энергию и прогоняет сонливость. За жгучий вкус и согревающие свойства свежего имбиря отвечает гингерол — вещество, которое разгоняет кровь и работает как противовоспалительное средство.

В сухом имбире гингерол преобразуется в шагаол, делая пряность в два раза полезнее. Сушеный имбирь лучше добавлять в кофе во время приготовления, а свежий можно положить в чашку перед тем, как налить в нее готовый кофе.

Польза имбиря:

улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, помогает при тошноте, способствует пищеварению;

бодрит, повышает тонус и концентрацию, борется с апатией и вялостью.

Кардамон

Пряность с королевским характером. Не просто добавка, а признак утонченного вкуса. Имеет сложный аромат с нотами эвкалипта, камфоры и цитруса. Превращает обычный кофе в изысканный восточный напиток с согревающим эффектом. Цитрусово-камфорные нотки и освежающий эвкалиптовый оттенок нейтрализуют излишнюю горечь и кислотность кофе. В арабских странах кардамон добавляют в кофе самым дорогим гостям.

Можно посыпать молотым кардамоном готовый капучино, но лучше всего он раскроется, если положить его в турку.

Польза кардамона:

успокаивает воспаленное горло, освежает дыхание, улучшает пищеварение;

снимает нервное напряжение, проясняет ум, дарит ощущение гармонии и баланса.

Гвоздика

Концентрат пользы, скрытый в крошечном бутоне. Гвоздика подходит для тех дней, когда вы чувствуете подступающую простуду и хотите приготовить себе «профилактический» кофе.

Качество гвоздики проверяют простым способом: если бутон положить в стакан с водой, он должен утонуть или плавать вертикально, шляпкой вверх. Если лежит горизонтально, эфирных масел в нем не осталось, а значит, и пользы мало.

Гвоздика лучше всего покажет себя при добавлении в турку.

Польза гвоздики:

помогает при заболеваниях дыхательных путей, стимулирует кровообращение, работает как сильный антисептик;

насыщенный аромат помогает сосредоточиться и прогоняет усталость.

Звёздчатый анис (бадьян)

Сладковатый анисовый вкус с нотками лакрицы придает кофе волшебный, почти сказочный характер. Бадьян помогает создать не просто согревающий, но по-настоящему умиротворяющий напиток со множеством полезных свойств.

Не спутайте звездчатый и обычный анис: несмотря на схожий запах, это совершенно разные растения.

Положите анис в турку или в молотом виде присыпьте готовый кофе.

Польза аниса:

облегчает кашель и улучшает отхождение мокроты, помогает при проблемах с пищеварением (вздутие, спазмы), обладает противовирусной активностью;

нежный аромат помогает снять стресс, настроиться на отдых и творчество.

Душистый перец

Универсальная добавка, которая объединяет в себе ароматы сразу нескольких пряностей: перца, гвоздики, корицы и мускатного ореха. Она дарит кофе многогранный, глубокий вкус и мягкое, но устойчивое тепло, которое обволакивает и успокаивает.

Душистый перец представляет собой высушенные недозрелые плоды дерева пименты лекарственной. Название говорит само за себя.

В кофе перец кладут на этапе приготовления.

Польза перца: