С помощью щепотки пряностей можно превратить привычную чашку кофе в источник тепла и радости. Ароматная добавка не только раскроет новые грани вкуса напитка, но и поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Выберите из списка ту, что вам по душе, или попробуйте новую.
Корица
Самая популярная спутница кофе. Сладковатый аромат корицы дарит мгновенное ощущение праздника. Существует два основных вида корицы — цейлонская (нежная и сладкая, но редкая и дорогая) и кассия (более резкая, зато доступная). Для кофе лучше подходит цейлонская: в цельном виде добавлять ее следует на этапе приготовления напитка, а в молотом — когда кофе уже налит в чашку.
Польза корицы:
-
ускоряет обмен веществ, помогает контролировать уровень сахара в крови, обладает противовоспалительными свойствами;
-
теплый аромат снижает тревогу, создает ощущение комфорта и уюта.
Имбирь
Имбирь — пряность-вызов: он придает кофе остроту и пикантность, пробуждает энергию и прогоняет сонливость. За жгучий вкус и согревающие свойства свежего имбиря отвечает гингерол — вещество, которое разгоняет кровь и работает как противовоспалительное средство.
В сухом имбире гингерол преобразуется в шагаол, делая пряность в два раза полезнее. Сушеный имбирь лучше добавлять в кофе во время приготовления, а свежий можно положить в чашку перед тем, как налить в нее готовый кофе.
Польза имбиря:
-
улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, помогает при тошноте, способствует пищеварению;
-
бодрит, повышает тонус и концентрацию, борется с апатией и вялостью.
Кардамон
Пряность с королевским характером. Не просто добавка, а признак утонченного вкуса. Имеет сложный аромат с нотами эвкалипта, камфоры и цитруса. Превращает обычный кофе в изысканный восточный напиток с согревающим эффектом. Цитрусово-камфорные нотки и освежающий эвкалиптовый оттенок нейтрализуют излишнюю горечь и кислотность кофе. В арабских странах кардамон добавляют в кофе самым дорогим гостям.
Можно посыпать молотым кардамоном готовый капучино, но лучше всего он раскроется, если положить его в турку.
Польза кардамона:
-
успокаивает воспаленное горло, освежает дыхание, улучшает пищеварение;
-
снимает нервное напряжение, проясняет ум, дарит ощущение гармонии и баланса.
Гвоздика
Концентрат пользы, скрытый в крошечном бутоне. Гвоздика подходит для тех дней, когда вы чувствуете подступающую простуду и хотите приготовить себе «профилактический» кофе.
Качество гвоздики проверяют простым способом: если бутон положить в стакан с водой, он должен утонуть или плавать вертикально, шляпкой вверх. Если лежит горизонтально, эфирных масел в нем не осталось, а значит, и пользы мало.
Гвоздика лучше всего покажет себя при добавлении в турку.
Польза гвоздики:
-
помогает при заболеваниях дыхательных путей, стимулирует кровообращение, работает как сильный антисептик;
-
насыщенный аромат помогает сосредоточиться и прогоняет усталость.
Звёздчатый анис (бадьян)
Сладковатый анисовый вкус с нотками лакрицы придает кофе волшебный, почти сказочный характер. Бадьян помогает создать не просто согревающий, но по-настоящему умиротворяющий напиток со множеством полезных свойств.
Не спутайте звездчатый и обычный анис: несмотря на схожий запах, это совершенно разные растения.
Положите анис в турку или в молотом виде присыпьте готовый кофе.
Польза аниса:
-
облегчает кашель и улучшает отхождение мокроты, помогает при проблемах с пищеварением (вздутие, спазмы), обладает противовирусной активностью;
-
нежный аромат помогает снять стресс, настроиться на отдых и творчество.
Душистый перец
Универсальная добавка, которая объединяет в себе ароматы сразу нескольких пряностей: перца, гвоздики, корицы и мускатного ореха. Она дарит кофе многогранный, глубокий вкус и мягкое, но устойчивое тепло, которое обволакивает и успокаивает.
Душистый перец представляет собой высушенные недозрелые плоды дерева пименты лекарственной. Название говорит само за себя.
В кофе перец кладут на этапе приготовления.
Польза перца:
-
улучшает пищеварение, снимает вздутие и боли в животе, обладает согревающими и антисептическими свойствами;
-
создает ощущение тепла и уюта, помогает расслабиться после напряженного дня.
