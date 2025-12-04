Астрология подсказывает направление, но многие уверены: влияние примет также играет важную роль. Для каждого знака зодиака существуют свои суеверия, нарушение которых может, по поверьям, отпугнуть удачу. Ниже — список того, с чем стоит быть осторожнее.

Овен

Для Овнов неблагоприятным считается день пятница 13-е. В этот период лучше избегать активных дел и по возможности не покидать дом.

Телец

Тельцам не рекомендуется поднимать с земли деньги. Если для других это символ удачи, то для представителей этого знака примета работает наоборот.

Близнецы

Близнецам стоит сторониться разбитых зеркал. Считается, что взгляд в треснувшее стекло может принести неприятности.

Рак

Раки должны аккуратно обращаться с солью: ее рассыпание трактуется как признак беды. Если это все же произошло, бросьте щепотку через левое плечо и улыбнитесь — так примету можно нейтрализовать.

Лев

Львам важно поздравлять с праздниками вовремя. Слишком ранние или запоздалые поздравления, по суевериям, могут оттолкнуть удачу.

Дева

Если у Дев внезапно остановились часы на руке, день лучше провести без покупок. Поверья предупреждают о возможных финансовых сложностях.

Весы

Весам стоит избегать желтых цветов, особенно тюльпанов. По приметам, такой оттенок может предвещать расставания.

Скорпион

Скорпионам нежелательно принимать в подарок острые предметы — такие презенты считаются неблагоприятными. Если подарок уже получен, оберните острые концы тканью и ненадолго уберите.

Стрелец

Стрельцам лучше доверять уход за волосами профессионалам. Самостоятельно ровнять кончики не рекомендуется.

Козерог

Козерогам не стоит оставлять на столе пустые бутылки — по примете, это может привести к финансовым трудностям.

Водолей

Водолеям рекомендуется избегать украшений с опалами. Считается, что этот камень способен негативно влиять на судьбу.

Рыбы

Для Рыб особенно значима примета о черном коте. Если животное перебежало дорогу, суеверия обещают возможные неприятности.

Источник: utro