Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приметы и суеверия для каждого знака зодиака, которые лучше не нарушать 0 584

Люблю!
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Приметы и суеверия для каждого знака зодиака, которые лучше не нарушать

Астрология подсказывает направление, но многие уверены: влияние примет также играет важную роль. Для каждого знака зодиака существуют свои суеверия, нарушение которых может, по поверьям, отпугнуть удачу. Ниже — список того, с чем стоит быть осторожнее.

Овен

Для Овнов неблагоприятным считается день пятница 13-е. В этот период лучше избегать активных дел и по возможности не покидать дом.

Телец

Тельцам не рекомендуется поднимать с земли деньги. Если для других это символ удачи, то для представителей этого знака примета работает наоборот.

Близнецы

Близнецам стоит сторониться разбитых зеркал. Считается, что взгляд в треснувшее стекло может принести неприятности.

Рак

Раки должны аккуратно обращаться с солью: ее рассыпание трактуется как признак беды. Если это все же произошло, бросьте щепотку через левое плечо и улыбнитесь — так примету можно нейтрализовать.

Лев

Львам важно поздравлять с праздниками вовремя. Слишком ранние или запоздалые поздравления, по суевериям, могут оттолкнуть удачу.

Дева

Если у Дев внезапно остановились часы на руке, день лучше провести без покупок. Поверья предупреждают о возможных финансовых сложностях.

Весы

Весам стоит избегать желтых цветов, особенно тюльпанов. По приметам, такой оттенок может предвещать расставания.

Скорпион

Скорпионам нежелательно принимать в подарок острые предметы — такие презенты считаются неблагоприятными. Если подарок уже получен, оберните острые концы тканью и ненадолго уберите.

Стрелец

Стрельцам лучше доверять уход за волосами профессионалам. Самостоятельно ровнять кончики не рекомендуется.

Козерог

Козерогам не стоит оставлять на столе пустые бутылки — по примете, это может привести к финансовым трудностям.

Водолей

Водолеям рекомендуется избегать украшений с опалами. Считается, что этот камень способен негативно влиять на судьбу.

Рыбы

Для Рыб особенно значима примета о черном коте. Если животное перебежало дорогу, суеверия обещают возможные неприятности.

Источник: utro

Читайте нас также:
#астрология #традиции #приметы #знаки зодиака #удача #суеверия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 5 продуктов, которые не стоит сочетать с кофе
Изображение к статье: Камамбер с багетом и черри: простая и вкусная французская закуска
Изображение к статье: Вредные привычки всех знаков Зодиака: узнай свои слабости
Изображение к статье: Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео