Наступающий Новый год 2026 пройдет под символом Красной Огненной Лошади, и многие уже задаются вопросом: в каких цветах встречать Новый год 2026 и какие украшения на Новый год принесут гармонию, красоту и удачу.

Это год смелых решений, ярких возможностей и стремительного движения вперед. Существует поверье, что правильно подобранные аксессуары и красивые украшения на Новый год помогают привлечь благосклонность хозяина года и заручиться его поддержкой.

Стилист Екатерина Фомина разбирается, какие украшения принесут удачу и успех в новом году, и какие украшения на Новый год Лошади выглядят символично.

Золото — символ стабильности и благополучия

Обратите внимание на ювелирные изделия из золота, особенно теплых тонов — красного, желтого или розового. В год Лошади такие цвета совпадают с тем, какие украшения на Новый год 2026 считаются наиболее благоприятными. Лошадь любит яркие решения, которые притягивают внимание, а вместе с ним и все блага жизни. Не бойтесь массивности — в новогоднюю ночь можно выбирать действительно заметные изделия.

Если вы до сих пор размышляете, какие украшения на Новый год создадут правильный акцент и впишутся в цвета Нового года 2026, золото в теплой палитре — безошибочный выбор.

Огонь, динамика и огненные акценты

Энергия Лошади заряжает на активность, движение и импульс вперед: поддержите ее камнями красного, оранжевого, кораллового, янтарного оттенков — гранатом, цитрином, топазом. Решения отлично отражают цвет Нового года 2026, поскольку символизируют внутреннее пламя: желание реализоваться, действовать, быть замеченным.

Подобные украшения подходят всем, кто ищет красивые украшения на Новый год, но хочет при этом не только красоту, но и смыслы.

Блеск и движение — цепи и звенья

Лошадь — олицетворение свободы и скорости, и украшения тоже могут быть живыми. Цепочки с плетением «панцирь», браслеты с подвесками-шармами, серьги-продевки, которые слегка покачиваются, создают ощущение движения и легкой игры света.

Для тех, кто выбирает украшения на Новый год 2026, модели хорошо передают энергетику хозяина года и подчеркивают, что вы встречаете праздник в уверенности.

Удача в деталях — символика и смысл

Если хочется усилить посыл, обратите внимание на украшения с прямой символикой: приветствуются детали с конской атрибутикой, силуэт лошади или подвески в виде подковы.

Многослойность и игра света

Как уже было сказано выше, Лошадь любит динамику, яркие решения и ощущение движения. Попробуйте поиграть с многослойностью: несколько цепей разной длины, микс фактур, кольца на основании пальца и на фаланге — все, что добавляет блеска и воздуха, становится выигрышным решением для тех, кто выбирает, какие украшения на Новый год 2026 подчеркнут индивидуальность.

Лошадь точно заметит активную игру света на ваших украшениях и отдаст предпочтение смелым решениям, особенно если они согласуются с ключевыми цветами Нового года 2026.

Советы по выбору украшений на Новый год

Для начала составьте основу образа: подберите одежду и обувь, учитывая, в чем встречать Новый год 2026, чтобы соответствовать цветовой гамме и атмосфере праздника. После продумайте главные акценты — те украшения, которые точно бросятся в глаза: обычно речь идет о необычных формах, крупных камнях или массивных изделиях.

Проверьте сочетаемость с выбранной одеждой: обратите внимание на вырез наряда, длину рукавов и другие нюансы, особенно если вы уже определились, какие украшения на Новый год станут центральными.

Убедившись, что акценты расставлены грамотно, дополните образ фоновыми ювелирными изделиями. Классические браслеты, цепочки на шею, лаконичные кольца или серьги-пусеты завершат образ, не перегружая его. Прислушивайтесь к собственному комфорту: во время праздника важно чувствовать себя свободно и уверенно, поэтому протестируйте образ заранее.