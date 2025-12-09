Может ли организм реально «сигналить» о неудачном романе? Или это очередной интернет-тренд, где пользователи придумывают новую болезнь?

В несчастливых, токсичных отношениях психическое здоровье человека нередко сильно страдает, и восстановление равновесия может потребовать времени и помощи специалистов. Но как насчёт физического состояния?

Реакции тела на токсичного партнера

В соцсетях появился тренд: люди рассказывают о «аллергии на партнера» и делятся симптомами, которые проявлялись во время отношений с неподходящим человеком, пишет Doctorpiter. Врачи считают, что в этом есть доля правды.

Кстати

Наука давно изучает, как организм реагирует на эмоциональную близость. Влюбленность повышает уровень дофамина, вызывая головокружение, бессонницу и потерю аппетита. Сильная симпатия может снижать внимательность, а сексуальное возбуждение временно отключает участки префронтальной коры мозга, отвечающие за рациональное мышление и самоконтроль.

Истории из жизни

28-летняя Луиза рассказывает, что в прошлых отношениях с самого начала испытывала сильную тревогу, боль в груди и молочницу. Со временем симптомы усилились, и у девушки начали выпадать волосы. Врачи связывали это с сильным стрессом. Лекарства не помогли, но через полгода после расставания все симптомы прошли сами собой.

«На протяжении отношений я не считала партнера причиной проблем со здоровьем. Но оглядываясь назад, понимаю, что тело интуитивно сигнализировало о том, что ситуация опасна», — признается Луиза.

Похожий случай произошёл с 25-летней Дэни. Во время отношений у неё развился сильный дерматит: кожа зудела, опухала и шелушилась. Симптомы появились через 8–9 месяцев после начала романа, как раз когда пара разъехалась. Сначала девушка думала, что причина — химическая аллергия, но со временем поняла: всё дело в сильном стрессе и нежелании переезжать к партнёру.

«После расставания я почувствовала облегчение, и дерматит прошёл через несколько недель», — делится Дэни.

Мнение врачей

Психолог Лалита Суглани объясняет: точную причину плохого самочувствия порой определить сложно, но организм действительно реагирует на ощущение небезопасности рядом с партнёром.

Глубокое беспокойство по поводу отношений — будь то несовместимость образа жизни, недостаток доверия или стресс от плохого обращения — способно отражаться на здоровье. Хронический стресс негативно влияет на различные системы организма, подтверждают специалисты, пишет издание Dazed.

В то же время психиатр Джудит Орлофф предупреждает: не стоит приписывать все симптомы исключительно отношениям. Причины плохого самочувствия могут быть самыми разными — от заболеваний до множества других факторов.