Даже если вы едва сводите концы с концами, постарайтесь отложить хотя бы совсем скромную сумму для финансовой подушки безопасности.

Цены на все продолжают стремительно расти. Многим приходится буквально жить от зарплаты до зарплаты и тратить все, что заработали за месяц.

Однако иметь подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций — разумное решение. Она может изрядно облегчить жизнь, если вы внезапно потеряете работу, заболеете или попадете в ситуацию, когда нужно экстренно найти деньги.

Разберемся, сколько на самом деле стоит держать в запасе на черный день и как найти эти деньги.

Берите в руки калькулятор

Конечно, объем ваших накоплений во многом зависит от того, сколько вы на практике можете откладывать от своей зарплаты без ущерба для жизни. Однако дипломированный специалист по финансовому планированию Энтони Фуллер рекомендует по возможности создать резервный фонд в размере шестимесячных расходов и небольшой суммы сверху.

Впрочем, некоторым людям имеет смысл отложить еще больше. Например, если ваш доход в принципе нестабилен или если у вас есть иждивенцы на содержании, например пожилые родители или дети.

Если у вас нет возможности отложить столь немаленькую сумму, постарайтесь собрать хотя бы средства, которых хватило бы на три месяца.

Чтобы посчитать, сколько конкретно для вас нужно отложить денег на шесть месяцев, посчитайте все обязательные платы: платежи по ипотеке и коммунальным счетам, расходы на еду и лекарства.

Практические советы

Такая финансовая цель может казаться пугающей и недостижимой. Не нужно пытаться добыть всю сумму за один месяц. Гораздо разумнее будет собирать «подушку безопасности» по кусочкам, пишет издание Metro.

Эксперты советуют настроить автоплатеж: пусть с вашей карты на сберегательный счет ежемесячно уходит определенная сумма, хотя бы совсем небольшая. Со временем размер вашей копилки будет увеличиваться.

Кроме того, эксперты рекомендуют внедрить в свою жизнь принцип «сначала заплати себе»: копите не по принципу «отложу то, что останется после всех трат», а по принципу «деньги в запас — обязательная статья расходов».

Проанализируйте свои привычные траты и подумайте: есть ли у вас возможность безболезненно сэкономить? Вы можете думать, что и так умеренны в расходах. Однако некоторые люди могут годами платить за подписку, которой не пользуются, или переплачивать за мобильную связь и Интернет просто потому, что даже не пробовали поискать более выгодные тарифы.

Помните, даже небольшие запасы денег лучше, чем никакие. В трудной ситуации любая сумма лишней не будет.