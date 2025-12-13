Как известно, по одежке до сих пор встречают, но этот собирательный фразеологизм давно расширил свои границы. И чтобы выбрать тот самый идеальный лук дорогой и роскошной девушки, необязательно ориентироваться на бренды или дороговизну вещей. Достаточно знать несколько простых секретов.

Бьюти-эксперт, звездный визажист Алена Сидорова перечислила несколько важных нюансов, которые позволят вам выглядеть как потенциальная жена миллиардера.

Все начинается с лица

«В макияже лучше использовать спокойные, не кричащие цвета. Делаем акцент на кожу. Она должна быть как будто „подсвечена изнутри“ и иметь здоровый вид. Поэтому избегаем жесткого контуринга, при выборе хайлайтера обращаем внимание на мелкодисперсные (без блесток) и наносим на скулы, в уголки глаз, над верхней губой и не активно под бровь и на спинку носа (при возрастной коже — идеален кремовый). Румяна всегда освежают и молодят, поэтому не забываем о них и наносим на яблочки щек и на неподвижное веко», — рекомендует эксперт.

Избегаем плотных тональных средств, лучше остановиться на выборе СС-крема и закрепить эффект матовой пудрой. Чтобы глаза выглядели отдохнувшими, консилер наносим не треугольником, а у внутреннего уголка глаза, растушевывая вниз, и у внешнего уголка глаза, растушевывая по направлению к виску. Уместна будет и аккуратная стрелка (для мягкого эффекта — лучше тенями). Тушь для ресниц лучше классическая черная, но в тренде сейчас и коричневая. При выборе помады ориентируемся на нюдовые оттенки, или же карандашом, близким к оттенку губ, можно сделать контур и пальцем растушевать карандаш и нанести блеск.

Что у вас с волосами?

Дорого выглядят не объемные укладки с начесами и не кудри, а прямые волосы. Неважно — распущенные, уложенные в строгий хвост или пучок. Важно следить и за состоянием волос. С несвежими, засалившимися локонами не стоит не то что в театр идти, но и в магазин у дома. Поддерживаем здоровье и ухоженный вид регулярным уходом. Секущиеся концы, измученные плойками, и пух на голове еще никого не красили. Об окрашивании можно делать отдельную тему, но если кратко, правила не меняются. Красимся только у профи, который подберет идеальный оттенок по цветотипу и сможет грамотно его воплотить. Или же (что еще лучше) носим натуральный цвет. Если вас им наделила сама природа, то и колорист не нужен.

А теперь можно и одеться

Одежда следует, как и прическу, выбирать по случаю. Это простые силуэты, по размеру, с идеальной посадкой. Никаких оверсайзов, спортивных костюмов, блесток и страз. Костюмы, минималистичные платья с пиджаками, юбки карандаш, миди или А-силуэта — вот из чего лучше выбирать наряд на выход.

Цвета тоже должны быть нейтральными, идеальные сочетания: белый и бежевый, глубокий шоколад, черный. Образ не стоит перегружать аксессуарами. Не забывайте и о руках. Маникюр должен быть лаконичным (нюд, френч) и не слишком длинным. Нарощенные ногти «дорогие» женщины нынче не носят.

Самое главное правило — элегантность в простоте! Так что не перемудрите.