Признаемся: в холода мы больше думаем о теплых перчатках и шарфе, термобелье и горячем какао, но не о зубах. А они в это время переживают настоящий стресс. Мороз, сухой воздух от батарей, контраст «ледяной ветер и обжигающий кофе», желание съесть что-нибудь сладенькое — все это бьет по эмали и деснам сильнее, чем кажется. В итоге — внезапная чувствительность, кровоточивость и боль.

О том, как защитить зубы и полость рта в самый суровый сезон, рассказал Арам Давидян — врач-стоматолог-хирург, имплантолог и ортопед, который каждый день видит, как зима превращает мелкие проблемы в большие.

Что именно происходит с зубами в холода

Организм бросает все силы на обогрев жизненно важных органов, а руки, ноги и зубы остаются «на вторых ролях». Добавьте сюда:

резкие перепады температур (вышли из теплого метро — вдохнули морозный воздух — зашли в кофейню и сразу глоток кипятка);

влажность в квартире 15–20 % (как в пустыне);

сезонные вирусы и сниженный иммунитет;

рацион из кислых цитрусовых, сладких десертов и горячих напитков.

Результат предсказуем: эмаль истончается, дентин становится чувствительным, десны воспаляются, бактерии чувствуют себя как дома.

Почему от холодного воздуха буквально «стреляет» в зубах

«При минусовых температурах ткани зуба острее реагируют на внешние раздражители: сосуды сужаются, дентин становится более восприимчивым. Контраст „улица плюс горячий напиток“ может привести к резким кратковременным болям», — объясняет Арам Давидян.

Простые правила, которые спасут нервы (и зубные тоже):

на улице дышать только носом — да, даже если накрашенные ресницы примерзают;

не пить горячее сразу после морозной прогулки (подождите хотя бы 10 минут);

если зуб «прострелило» больше двух раз — это не «пройдет», это сигнал записаться к врачу. За такой болью часто скрываются микротрещины или кариес в начальной стадии.

Сухой воздух ворует слюну — главную защитницу зубов

Отопление превращает квартиру в духовку без пара. Влажность падает, слюны вырабатывается меньше, а именно она нейтрализует кислоты и возвращает эмали минералы. Без слюны кариес развивается быстрее, а зубы становятся уязвимыми.

Что делать:

пьем теплую воду маленькими глотками весь день (ставьте бутылку на рабочий стол);

включаем увлажнитель воздуха (и кожа скажет спасибо);

жуем жвачку без сахара или грызем морковь и яблоки — слюна побежит активнее.

Эмаль под ударом: как помочь ей выстоять

Зимой мы буквально «купаем» зубы в кислоте: мандарины, глинтвейн, имбирный чай с лимоном, красное вино, газировки. Плюс контраст: горячее - холодное. Эмаль не успевает восстанавливаться.

«В этот период особенно важна реминерализирующая терапия. Она обычно включает в себя использование средств с укрепляющими компонентами. Выбор состава индивидуален: это могут быть фторидные формулы или продукты с биоактивными минералами. Оптимальный вариант зависит от чувствительности, состояния твердых тканей и медицинских рекомендаций», — подчеркивает Арам Давидян.

На практике: сходите к стоматологу до конца января и попросите подобрать пасту, гель или мусс именно для вас. Это займет 15 минут, а эффект почувствуете уже через две недели.

Десны тоже страдают от холода

Сосуды сужаются, кровоснабжение ухудшается, иммунитет падает из-за нехватки витамина D — и вот на щетке следы крови, хотя раньше такого не было.

Простые шаги для спасения:

сдайте анализ на витамин D (если ниже 40 нг/мл — принимайте добавку);

чистите зубы мягкой щеткой круговыми движениями, слегка массируя десны;

не отменяйте профессиональную гигиену «потому что ничего не болит» — зимой налет скапливается быстрее.

Когда бежать к стоматологу не откладывая

Зима любит проявлять старые проблемы:

зуб реагирует на холодное/горячее дольше 5–7 секунд;

десны кровят регулярно;

появился неприятный запах, который не уходит после чистки;

щека отекла, пломба шатается, зуб треснул после леденца.

Это не «до весны потерплю». Это «записываюсь сегодня».

Зимний рацион без вреда для улыбки

Минимум:

кислых соков, газировок и леденцов-«убийц»;

контраста «мороженое сразу после супа» (да, некоторые так делают).

«После мандаринов, вина или кофе с лимоном — просто прополощите рот чистой водой. Не трите зубы щеткой сразу: подождите 30–60 минут, чтобы эмаль восстановилась», — советует врач-стоматолог.

Ежедневная гигиена, которая реально работает зимой

Утром и вечером — 2 полные минуты очищения мягкой щеткой.

Флосс или ершики — каждый вечер, без исключений.

Язык чистим отдельно (там скапливается до 80 % бактерий).

После кислого и горячего — только полоскание, щетку откладываем.

Зима — время, когда зубы нуждаются в двойной заботе. Потратьте немного внимания сейчас — и весной не придется тратить деньги на лечение. Улыбайтесь смело даже в самый сильный мороз: красивая улыбка согревает не хуже кашемира.