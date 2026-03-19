Уже третий день в Марупе отчаянно ищут 15-летнюю Софию — она вышла из школы и пропала. Вчера трагически завершились поиски 15-летней Эвелины в Лиепае: девочку искали четыре дня, нашли… к сожалению, без признаков жизни.

В Государственную полицию практически каждый день обращаются люди с просьбой помочь найти пропавших близких. К счастью, в большинстве случаев пропавшие находятся живыми и невредимыми. Однако есть и истории с трагическим исходом. До сих пор в памяти остаются поиски маленькой Юстине и Ивана, а родные и друзья пропавших при загадочных обстоятельствах Кристера Дзинтара и Хелвия Курсиша продолжают надеяться и ждать.

Каждый год в розыск объявляют более 1000 человек

Число пропавших в Латвии ежегодно остаётся значительным:

2020 год — 1452 человека (найдены 1302),

2021 год — 1331 (найдены 1189),

2022 год — 1459 (найдены 1312).

В статистику входят как взрослые, так и несовершеннолетние, причём значительную долю составляют именно дети и подростки.

Последние данные показывают схожую тенденцию:

2024 год — 1502 человека (найдены 1363),

2025 год — 1287 человек (найдены 971).

При этом часть людей остаётся в активном розыске:

в 2024 году — 185 человек,

в 2025 году — 371 человек.

Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма поясняет, что эта статистика не отражает уникальное число пропавших людей. В неё включается каждое заявление о пропаже, поэтому один и тот же человек может попадать в розыск несколько раз в год — особенно это характерно для подростков, которые повторно уходят из дома и не выходят на связь.

Она подчёркивает, что в большинстве случаев пропавшие находятся или возвращаются сами, часто уже через несколько часов или дней.

Тем не менее за сухими цифрами стоят реальные человеческие истории — и не все из них заканчиваются благополучно.