Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тихая паника: в Латвии бесследно исчезают дети и подростки

Дата публикации: 19.03.2026
ФОТО: pixabay

Уже третий день в Марупе отчаянно ищут 15-летнюю Софию — она вышла из школы и пропала. Вчера трагически завершились поиски 15-летней Эвелины в Лиепае: девочку искали четыре дня, нашли… к сожалению, без признаков жизни.

В Государственную полицию практически каждый день обращаются люди с просьбой помочь найти пропавших близких. К счастью, в большинстве случаев пропавшие находятся живыми и невредимыми. Однако есть и истории с трагическим исходом. До сих пор в памяти остаются поиски маленькой Юстине и Ивана, а родные и друзья пропавших при загадочных обстоятельствах Кристера Дзинтара и Хелвия Курсиша продолжают надеяться и ждать.

Каждый год в розыск объявляют более 1000 человек

Число пропавших в Латвии ежегодно остаётся значительным:

2020 год — 1452 человека (найдены 1302),

2021 год — 1331 (найдены 1189),

2022 год — 1459 (найдены 1312).

В статистику входят как взрослые, так и несовершеннолетние, причём значительную долю составляют именно дети и подростки.

Последние данные показывают схожую тенденцию:

2024 год — 1502 человека (найдены 1363),

2025 год — 1287 человек (найдены 971).

При этом часть людей остаётся в активном розыске:

в 2024 году — 185 человек,

в 2025 году — 371 человек.

Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма поясняет, что эта статистика не отражает уникальное число пропавших людей. В неё включается каждое заявление о пропаже, поэтому один и тот же человек может попадать в розыск несколько раз в год — особенно это характерно для подростков, которые повторно уходят из дома и не выходят на связь.

Она подчёркивает, что в большинстве случаев пропавшие находятся или возвращаются сами, часто уже через несколько часов или дней.

Тем не менее за сухими цифрами стоят реальные человеческие истории — и не все из них заканчиваются благополучно.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
5
7
7
0
4

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео