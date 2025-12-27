Врач советует есть творог за час до сна для здоровья костей, кишечника и печени. Вот лишь несколько полезных свойств этого суперфуда.

Есть версия, что творог впервые возник около III тысячелетия до н. э. в Древней Месопотамии. Кочевники, перевозившие молоко в желудках животных, обнаружили, что под воздействием тепла, тряски и природных ферментов оно способно сворачиваться — расслаиваться на творог и сыворотку.

Так появился один из первых кисломолочных продуктов, созданных человеком. О твороге упоминается в древнеиндийских и древнекитайских трактатах, в трудах римских ученых и писателей.

В наши дни творог запросто можно назвать модным словом «суперфуд». Он и похудеть помогает, и мышечную массу нарастить. Врач рассказал, как изменится работа организма, если есть творог каждый день.

Помогает мышцам расти

Творог содержит около 70% казеинового белка и около 30% сывороточного протеина. Казеин усваивается медленно, благодаря чему мышцы в течение долгого времени получают строительный материал — важные аминокислоты.

«Доказано, что употребление казеина перед сном стимулирует синтез мышечного белка в течение всей ночи», — рассказывает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам врача, творог идеально подходит для вечернего перекуса, причем не только спортсменам, но и людям, которые страдают от недостатка мышечной массы. А чтобы мышцы росли, врач советует есть творог за 30-60 минут до сна.

Укрепляет кости и зубы

Творог — это щедрый источник кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей и зубов. Стандартная пачка содержит треть суточной нормы кальция.

«При этом кальций из творога усваивается лучше, чем из растительной пищи, благодаря белку и витамину D», — объясняет Вялов.

Ускоряет метаболизм и помогает похудеть

Канадские ученые в своем исследовании заявляют: съеденный на ночь творог не только не навредит фигуре, но даже поможет похудеть.

«Высокое содержание белка и кальция подавляет аппетит и усиливает термогенез — процесс сжигания калорий для переваривания», — говорит гастроэнтеролог.

В исследовании 2022 года сообщается, что казеин ускоряет утренний метаболизм. Чтобы переварить и утилизировать белок, организму нужно потратить больше энергии. Благодаря этому вес постепенно снижается.

Оздоравливает кишечник и помогает иммунитету

«Творог, особенно с живыми культурами, действует как пробиотик, увеличивая разнообразие полезной микробиоты кишечника. Благодаря этому укрепляются иммунитет и общее здоровье», — говорит доктор Вялов.

Исследования показали: при ферментации творога происходит рост полезных бактерий Lactobacillus, которые укрепляют барьерную функцию кишечника и снижают системное воспаление.

Улучшает настроение и сон

В составе творога есть аминокислота триптофан (предшественник гормона счастья серотонина), а также витамины группы В, которые нужны для здоровья нервной системы. Поэтому, регулярно питаясь творогом, можно еще и улучшить настроение, а также повысить качество сна.

Поддерживает печень

Другая важная аминокислота — метионин — в составе творога помогает печени перерабатывать и выводить избыток жира, предотвращая ее ожирение.

«Можно сказать, что творог — это диетическое средство для профилактики неалкогольной жировой болезни печени», — говорит доктор Вялов.

Обезжиренный или с жиром — какой творог лучше

В обезжиренном твороге меньше калорий. Однако в таком продукте хуже усваиваются жирорастворимые витамины A, D, E, K и кальций. Кроме того, в обезжиренный творог часто добавляют крахмал, стабилизаторы и прочие добавки для лучшей консистенции.

«Для большинства людей оптимальный вариант — творог жирностью 5-9%. Такой продукт содержит больше калорий, но он более сытный, а его состав натуральнее», — говорит доктор Вялов.

Врач советует съедать 100-200 г творога в день. Чтобы получить максимум пользы, можно добавлять в него источники витамина С, например ягоды или киви, а также полезные жиры (орехи и семена льна).