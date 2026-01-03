Baltijas balss logotype
От древних германцев до византийских императоров: как появилось выражение «наставить рога» 0 140

Люблю!
Дата публикации: 03.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: От древних германцев до византийских императоров: как появилось выражение «наставить рога»

Одна из версий связана с древнегерманским обычаем.

Пожалуй, многие слышали выражение "наставить рога". Это довольно распространенный фразеологизм, который используется в контексте неверности. Но почему измена ассоциируется с рогами, а не с каким-то другим предметом? УНИАН расскажет, откуда пошло это выражение.

Почему измена называется "наставить рога" – исторический контекст

Есть несколько версий, почему говорят, что растут рога, когда речь заходит о неверности второй половинки. Но чаще всего встречается объяснение, корни которого уходят в древнегерманские обычаи.

Утверждается, что в давние времена, когда мужчины собирались в поход, жены надевали на них шлемы с рогами. Такой атрибут символизировал, что пока муж на войне, женщина свободна, поскольку ее суженый мог и не вернуться.

Но бывали случаи, когда муж таки возвращался и узнавал, что в семье их теперь трое – как можно догадаться, речь вовсе не о ребенке. Так и объясняют происхождение знаменитого выражения "наставить рога" в контексте измен.

Почему говорят "наставить рога" – версия о византийском императоре

Не менее занимательным объяснением фразы о "мужьях-рогоносцах" является история из Византии. Считается, что император Андроник Комнин был довольно любвеобилен, и в его милости было немало женщин.

Чтобы мужья не возмущались, правитель давал им разрешение охотиться в заповедных угодьях. А дома пассий Андроника украшали массивными рогами оленей прямо над входной дверью.

Изначально это выражение использовалось по отношению к мужьям, чьи жены не отличались верностью. Но можно ли женщине наставить рога с точки зрения языка?

В современном мире рамки использования этого фразеологизма довольно сильно размылись, поэтому он вполне применим и в контексте измены со стороны мужчины. Однако, хотя технически вопросов это не вызывает, согласитесь, что фраза "наставил рога жене" звучит немного неестественно. В этом случае лучше использовать синонимичные выражения: завести интрижку, ходить налево, крутить роман на стороне и так далее.

#история #язык #измена #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
