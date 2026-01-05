Праздники прошли, а чувство апатии и усталости после них — обычное явление. Психологи называют это посленовогодней депрессией, и с ней можно работать.

Декабрьскую суету, дедлайны и миллион планов нам помогает пережить предвкушение праздника и длинных каникул. Но праздники заканчиваются, а вместе с ними ожидание волшебства сменяется на апатию и хандру.

Почему возникает посленовогодняя хандра

Причин несколько, и среди них есть биологические:

Алкоголь. Шампанское и другие напитки с градусами снижают выработку гормонов радости и повышают уровень кортизола.

Шампанское и другие напитки с градусами снижают выработку гормонов радости и повышают уровень кортизола. Тяжелая еда. Майонезные салаты вызывают ощущение тяжести и подавленности.

Майонезные салаты вызывают ощущение тяжести и подавленности. Нарушение режима. Ночные гулянья и поздние подъемы нарушают гормональный баланс и вызывают упадок сил.

Еще одна важная причина — перевозбуждение: ожидание праздника, радость и волнение истощают организм, и после праздника появляется естественная потребность в отдыхе.

Как восстановиться

Вернитесь к нормальному режиму. Ложитесь спать и просыпайтесь вовремя, ограничьте тяжелую пищу и алкоголь. Заботьтесь о ментальном здоровье. Найдите поводы для радости: гуляйте, медитируйте, читайте. Чтение и знакомый контент. Смотреть и читать привычное помогает снять стресс и усталость.

Помните, первые недели после праздников апатия постепенно пройдет, и к февралю жизнь снова станет спокойной и размеренной.

