Как справиться с посленовогодней грустью и хандрой 0 106

Люблю!
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как справиться с посленовогодней грустью и хандрой

Праздники прошли, а чувство апатии и усталости после них — обычное явление. Психологи называют это посленовогодней депрессией, и с ней можно работать.

Декабрьскую суету, дедлайны и миллион планов нам помогает пережить предвкушение праздника и длинных каникул. Но праздники заканчиваются, а вместе с ними ожидание волшебства сменяется на апатию и хандру.

Почему возникает посленовогодняя хандра

Причин несколько, и среди них есть биологические:

  • Алкоголь. Шампанское и другие напитки с градусами снижают выработку гормонов радости и повышают уровень кортизола.
  • Тяжелая еда. Майонезные салаты вызывают ощущение тяжести и подавленности.
  • Нарушение режима. Ночные гулянья и поздние подъемы нарушают гормональный баланс и вызывают упадок сил.

Еще одна важная причина — перевозбуждение: ожидание праздника, радость и волнение истощают организм, и после праздника появляется естественная потребность в отдыхе.

Как восстановиться

  1. Вернитесь к нормальному режиму. Ложитесь спать и просыпайтесь вовремя, ограничьте тяжелую пищу и алкоголь.
  2. Заботьтесь о ментальном здоровье. Найдите поводы для радости: гуляйте, медитируйте, читайте.
  3. Чтение и знакомый контент. Смотреть и читать привычное помогает снять стресс и усталость.

Помните, первые недели после праздников апатия постепенно пройдет, и к февралю жизнь снова станет спокойной и размеренной.

Источник: stebel

#алкоголь #депрессия #питание #усталость #стресс #праздники #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
