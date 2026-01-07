Рецепт максимально прост, но результат очарует всех любителей блюд на сковородке или на мангале.
Ингредиенты на 4 порции
лаваш - 1 упаковка
помидоры - 200 г
чеснок - 3-4 зубчика
ассорти зелени
яйца - 6 шт.
сыр полутвёрдый - 100 г
перец чёрный молотый - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление:
Помидоры нарежьте полукольцами. Зелень мелко порубите.
Чеснок натрите на мелкой тёрке. Сыр натрите на крупной тёрке.
Лаваш выложите на сухую сковороду или на решётку для мангала. Вбейте одно яйцо и венчиком распределите по лавашу.
Добавьте к яйцу помидоры, зелень, чеснок и сыр.
Поперчите, посолите и заверните края лаваша к центру, чтобы начинка не вытекла.
Жарьте на мангале или сковороде до запечатывания начинки с одной стороны, затем переверните и жарьте ещё 2 минуты.
По готовности сверху можно еще посыпать сыром, нарезать на кусочки и подавать к мясу или любимому соусу.
