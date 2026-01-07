Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лепёшки из лаваша к мясу: простой и вкусный рецепт 0 325

Люблю!
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лепёшки из лаваша к мясу: простой и вкусный рецепт

Рецепт максимально прост, но результат очарует всех любителей блюд на сковородке или на мангале.

Ингредиенты на 4 порции

  • лаваш - 1 упаковка

  • помидоры - 200 г

  • чеснок - 3-4 зубчика

  • ассорти зелени

  • яйца - 6 шт.

  • сыр полутвёрдый - 100 г

  • перец чёрный молотый - по вкусу

  • соль - по вкусу

Приготовление:

  • Помидоры нарежьте полукольцами. Зелень мелко порубите.

  • Чеснок натрите на мелкой тёрке. Сыр натрите на крупной тёрке.

  • Лаваш выложите на сухую сковороду или на решётку для мангала. Вбейте одно яйцо и венчиком распределите по лавашу.

  • Добавьте к яйцу помидоры, зелень, чеснок и сыр.

  • Поперчите, посолите и заверните края лаваша к центру, чтобы начинка не вытекла.

  • Жарьте на мангале или сковороде до запечатывания начинки с одной стороны, затем переверните и жарьте ещё 2 минуты.

  • По готовности сверху можно еще посыпать сыром, нарезать на кусочки и подавать к мясу или любимому соусу.

Читайте нас также:
#кулинария #сыр #яйца #помидоры #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке зимой
Изображение к статье: Весело, как в детстве: идеи для зимних прогулок в январе
Изображение к статье: Стресс и ЖКТ: как тревога влияет на пищеварение
Изображение к статье: Щеточка имеет значение: выбираем идеальную тушь не только по эффекту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Иностранные войска в Украине - «законные боевые цели» - РФ
В мире
3
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео