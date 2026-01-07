Помидоры нарежьте полукольцами. Зелень мелко порубите.

Чеснок натрите на мелкой тёрке. Сыр натрите на крупной тёрке.

Лаваш выложите на сухую сковороду или на решётку для мангала. Вбейте одно яйцо и венчиком распределите по лавашу.

Добавьте к яйцу помидоры, зелень, чеснок и сыр.

Поперчите, посолите и заверните края лаваша к центру, чтобы начинка не вытекла.

Жарьте на мангале или сковороде до запечатывания начинки с одной стороны, затем переверните и жарьте ещё 2 минуты.