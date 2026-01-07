Отобрать у дитя телефон или смириться с побочным эффектом всемирной цифровизации — вот в чем вопрос. О полном запрете соцсетей для неокрепших умов впечатлительных школьников поговаривают уже давно. Только вот пока нет идей, как воплотить это табу в реальности.

Мало кто из работников проверяющих органов готов ходить «по домам» и контролировать, не нарушают ли предписания детишки и их родители. К слову о последних, только они способны диктовать чаду условия, на которых тот пользуется гаджетом. Или же вовсе его отбирают, отключают интернет или вводят другие ограничения. А есть ли толк в этих драконовских мерах? Психолог Екатерина Макарова объяснила, почему ответ тут скорее отрицательный.

Для чего вообще нужны эти сети

«Соцсети — это площадки для общения. Давайте задумаемся: для чего, кого и с кем? Общение, или коммуникация, это передача информации и связь. То есть мы облегчаем себе жизнь тем, что имеем возможность с минимальными энергозатратами (написать проще, чем дозвониться и сказать) и быстро (всего лишь на кнопочку нажать) выстраивать социальные контакты с максимально широким кругом людей», — говорит эксперт.

Поскольку личные контакты выстраивать сложнее, то именно поэтому они так высоко ценятся. И именно поэтому мы называем общение через социальные сети суррогатом. Ведь переписка исключает риск выхода из зоны комфорта, обнажения уязвимых мест психики, немедленных реакций на послания собеседника. «Считается, что виртуальные действия безопасны для тех, кто уже вполне освоился с реальными действиями, например, научился заводить друзей и поддерживать с ними общение в жизни, обучился правилам поведения и этикету в личных и телефонных контактах, овладел интерактивными навыками (поддержать беседу, не перебивать, рассказать свои новости и т.д.)», — продолжает Макарова.

Интернет-комьюнити как важное звено развития

Кроме передачи данных во время сетевого общения происходит важный момент выстраивания социальных контактов. И это не только умение произносить слова с учетом реакции собеседника, но и саму форму взаимодействия, умение поддерживать связь как личную так и групповую. В этих социальных взаимоотношениях люди находят отражение себя, укрепляют свою идентичность: «Кто я, чего я стою, чем я значим и важен, что для меня ценно». Люди учатся реагировать на других, быть в связи с группой, проявлять себя, считывать обратную связь. И в этом навыке важны все способы контактов, в том числе те, которые распространены в наше время. Никто не спорит, что эпистолярный жанр и дневниковые эссе сейчас не популярны, и мало кто владеет ими. А вот проживать свою связь с группой через соцсети, находить новых друзей и поддерживать общение с давними друзьями нужно учиться обязательно.

Не запрещать, но обучать

«В какой-то момент ребенку просто необходимо „вливаться“ в мировой информационный поток: заводить страничку, выкладывать на своей стене интересные фотографии и постеры, обмениваться мемами, музыкальными темами и отмечать реакциями друзей. Это новый вид социального взаимодействия, который пришел на смену эпистолярному искусству, и мы должны помогать нашим детям вовремя им овладеть (примерно в начале пубертата) и обучить безопасно себя вести в пространстве соцсетей», — подчеркивает психолог. Для этого родители преподают навыки нет-коммуникации еще до того, как ребенок стал сам активным пользователем соцсетей: создают группы по интересам ребенка: семья, досуг, лагерная смена и т.д. В этих группах они обмениваются фотографиями, объявлениями и пожеланиями. Дети принимают эстафету и используют нет-коммуникацию в дальнейшем для этого же: чтобы находить настоящих друзей и облегчать контакт всей группе.

«А вот бесцельное перелистывание картинок и коротких видео — это вид токсичного контакта с информационным мусором, который вреден не только детям, но и их родителям. Понятно, что если взрослые сами этим занимаются, им трудно будет объяснить ребенку, почему этого делать не надо. Тогда может быть мы задумаемся не над вопросом, надо ли разрешать детям соцсети, а надо ли разрешать людям вообще контактировать с потоком информации без разбору?» — заключает специалист.