Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Расстройство пищевого поведения: неочевидные признаки по мнению нутрициолога

Расстройства пищевого поведения (РПП) редко начинаются с очевидных признаков, о которых все знают. Чаще они маскируются под осознанность, дисциплину, заботу о здоровье или временный жизненный этап. Именно поэтому многие симптомы долго остаются незамеченными — как самим человеком, так и окружающими. Нутрициолог Елена Мухина рассказала о маркерах, которые могут указывать на РПП задолго до того, как проблема становится явной.

Постоянная ментальная занятость едой

Даже если внешне питание выглядит нормальным, тревожный сигнал — это когда еда занимает слишком много места в мыслях. «Планирование приемов пищи, подсчет, анализ, прокручивание в голове того, что уже съедено или будет съедено позже, сравнение себя с другими. Это не про интерес к питанию, а про навязчивость. Когда значительная часть внутреннего диалога крутится вокруг еды, это говорит не о контроле, а о потере внутренней свободы», — утверждает специалист по правильному питанию.

Жесткие правила, которые нельзя нарушать

Запреты вроде «после шести нельзя», «сладкое только по праздникам», «углеводы — зло» могут выглядеть как забота о себе. Но если нарушение этих правил вызывает сильную тревогу, стыд или ощущение катастрофы, это уже симптом. РПП часто живет не в количестве еды, а в жесткости рамок, где любое отклонение воспринимается как личная трагедия.

Потеря контакта с ощущениями тела

Люди с РПП нередко плохо чувствуют голод, насыщение и усталость. Едят строго по расписанию, игнорируя реальные сигналы тела. «Это может сопровождаться ощущением отчужденности от себя, когда тело воспринимается как объект управления, а не как живая система. Такой разрыв часто остается незамеченным, потому что внешне все выглядит рационально и логически разумно», — подчеркивает врач.

Эмоциональная реакция на еду сильнее самой еды

Если прием пищи сопровождается не нейтральным фоном, а резкими эмоциональными качелями — облегчением, виной, раздражением, самокритикой — это важный маркер. Еда становится не просто действием, а триггером, через который проигрываются эмоции. Даже правильная еда в этом случае не приносит спокойствия, потому что сама система отношений с ней уже нарушена.

Оценка собственной ценности через питание и тело

Еще один незаметный, но ключевой симптом — когда самооценка напрямую зависит от того, как вы ели и как выглядите сегодня. Хороший день равен контролю, плохой — отклонению от генеральной линии плана. В этом месте еда перестает быть частью жизни и становится мерилом собственной состоятельности. Именно здесь РПП глубже всего встраивается в идентичность и дольше всего остается без внимания.

«Важно понимать: наличие одного или даже нескольких таких признаков не является диагнозом. Но это повод остановиться и честно посмотреть на свои отношения с едой и телом», — подытоживает эксперт.

#питание #тело #эмоции #самооценка #симптомы #здоровье
