Если хочется удивить гостей действительно изысканной закуской, варёный язык в ароматном маринаде — беспроигрышный вариант. Это блюдо выглядит празднично, имеет насыщенный вкус и при этом готовится без сложных техник. Правильно отваренный и замаринованный язык получается нежным, пикантным и буквально тает во рту.

Почему язык считается деликатесом

Говяжий или свиной язык ценят за мягкую текстуру и чистый мясной вкус без лишней жирности. В сочетании с цитрусовой кислинкой, оливковым маслом и специями он раскрывается особенно ярко, превращаясь в полноценную холодную закуску ресторанного уровня.

Ингредиенты для варки языка

язык — 1 шт

морковь, лук — по вкусу

стебли петрушки

лавровый лист

перец горошком

соль — 1 ст. л.

Ингредиенты для маринада

салатный лук — ½ шт

лимонный сок — 2 ст. л.

петрушка — по вкусу

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 4–5 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

соль и молотый перец — по вкусу

Как правильно приготовить язык

Язык тщательно промывают, кладут в кастрюлю и заливают холодной водой. Добавляют лук, морковь, лавровый лист, перец горошком и стебли петрушки. После закипания варят около двух часов на среднем огне.

Готовый язык сразу перекладывают в ледяную воду — это позволит легко снять плотную кожицу. Очищенный язык нарезают тонкими слайсами.

Маринование и подача

Для маринада мелко нарезают лук, чеснок и петрушку, добавляют лимонный сок, паприку, соль и перец. Вливают оливковое масло и тщательно перемешивают.

Ломтики языка соединяют с маринадом, накрывают и убирают в холодильник минимум на два часа. За это время мясо пропитывается ароматами и становится особенно сочным.

Итог

Маринованный язык — универсальная закуска, которая одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в формате домашнего угощения. Нежный вкус, пикантный маринад и простота приготовления делают это блюдо настоящей находкой.

источник