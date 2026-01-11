Одни и те же реакции организма могут приносить пользу — активировать, стимулировать, но и одновременно становиться причиной болезней. Например, стресс — самая распространенная причина патологий.

Стресс — это неотъемлемая часть жизни современного человека. Однако, как ни странно, его влияние на артериальное давление может быть совершенно разным: у одних оно поднимается, у других — падает. Почему так происходит? Александр Осташков, врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог рассказал, на какие проблемы может указывать пониженное артериальное давление при стрессе.

Стресс: друг или враг

Под стрессом понимают реакцию организма на различные внешние и внутренние раздражители. Он может быть вызван как положительными, так и отрицательными событиями — от экзаменов до переездов или потери близкого человека. Даже яркие события, например свадьба, исполнение мечты, — это стресс.

Вопреки распространенному мнению, это не только негативное состояние, но и защитный механизм, который помогает нам справляться с угрозами, активизировать силы. Когда мы сталкиваемся с опасностью, запускается реакция «бей или беги» — она заложена эволюционно.

В ходе этой реакции вырабатываются специальные гормоны стресса, например адреналин. Его выброс в кровь заставляет сердце биться чаще, дыхание становится более глубоким — следовательно, давление повышается. Это помогает организму мобилизовать силы: увеличивается приток крови к мышцам, они готовы к быстрым действиям, повышается уровень энергии и улучшается концентрация внимания. Наверное, многие замечали, что на фоне таких реакций время движется медленнее. На самом деле просто активируются процессы мозга, и получается думать быстрее.

Острый и хронический

Острая реакция полезна, она помогает сосредоточиться, улучшить физическую работоспособность и даже может спасти жизнь в опасной ситуации, причем не только самому человеку, но и его окружению. Но когда стресс становится хроническим, организм вынужден жить в условиях повышенного напряжения. Его последствия могут быть разрушительными. Хронический стресс истощает наши ресурсы, дает повышенную нагрузку на все органы и системы, отсюда и возможные осложнения.

В первую очередь стресс — это одна из возможных причин и одновременно предрасполагающий фактор для развития болезней сердечно-сосудистой системы. Долговременное повышение уровня кортизола негативно сказывается на иммунной системе, что может стать причиной частых простуд. Нарушается обмен веществ. Хронический стресс влияет на психическое здоровье, приводя к апатии и даже депрессии. Более того, установлена связь между стрессом и гипертонией, набором лишнего веса.

Как влияет на давление

Когда мы испытываем стресс, артериальное давление повышается — это ожидаемая реакция, которая объясняется выработкой адреналина. Это нормальная и очень полезная реакция организма, которая помогает нам справляться с угрозами. За счет повышения давления все органы и ткани обеспечиваются необходимым кислородом и питательными веществами, это позволяет поддерживать физическую активность, исполнять реакцию «бей или беги».

Но если повышение давления — это ожидаемая реакция, почему же у некоторых людей оно снижается? Если так происходит, такую реакцию нужно рассматривать в первую очередь как тревожный знак. Снижение цифр артериального давления на фоне стресса может указывать на несколько причин. Замечено, что подобная реакция чаще всего затрагивает людей с дефицитом веса, причем как мужчин, так и женщин. У таких людей в целом есть сложности с артериальным давлением, особенно в стрессовых ситуациях. В целом любое воздействие может привести к появлению проблем с артериальным давлением.

Свое влияние оказывает склонность к гипотонии, то есть изначально у человека низкое давление, а стресс усугубляет эту проблему. Но все же особого внимания заслуживает такая реакция, если человек ранее перенес инфаркт. При обширных поражениях сердце не способно обеспечивать ткани питательными веществами, кислородом. И появление такого симптома способно свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. Поэтому необходимо контролировать состояние и проходить регулярные скрининговые обследования.

Еще одна возможная причина снижения давления при стрессе — индивидуальные реакции вегетативной нервной системы. Речь идет о так называемой вегетососудистой дистонии.

Стресс — это сложное явление, которое может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на наше здоровье. Повышение артериального давления — ожидаемая реакция, более того, она указывает на то, что у организма есть резервные силы, включаются компенсаторные реакции защиты. А вот его снижение — это повод посетить врача и отслеживать свое состояние. Возможно, этот симптом указывает на начало серьезных патологий.