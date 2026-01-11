Baltijas balss logotype
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Если хочется побаловать себя сладким, но без лишних калорий, обратите внимание на лёгкий вариант любимого десерта «Рафаэлло» из творога. Такой десерт получается не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты на 30 штук (по 56 ккал каждая):

  • 200 г нежирного творога
  • 1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу
  • 200 г кокосовой стружки
  • 30 шт миндаля

Приготовление:

  1. Творог тщательно протереть до однородной массы.
  2. Добавить мед и сахарозаменитель, хорошо перемешать.
  3. Сформировать небольшие шарики размером с чайную ложку, вложить в каждый по одному миндальному ореху.
  4. Обвалять шарики в кокосовой стружке (для всей партии понадобится примерно 200 г).
  5. Поставить десерт в холодильник минимум на 1 час перед подачей.

Лёгкие творожные шарики «Рафаэлло» идеально подходят для перекуса, а также как сладкое к чаю без лишних калорий.

Источник

#кулинария #здоровое питание #творог #сладости #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

