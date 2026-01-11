Если хочется побаловать себя сладким, но без лишних калорий, обратите внимание на лёгкий вариант любимого десерта «Рафаэлло» из творога. Такой десерт получается не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты на 30 штук (по 56 ккал каждая):
- 200 г нежирного творога
- 1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу
- 200 г кокосовой стружки
- 30 шт миндаля
Приготовление:
- Творог тщательно протереть до однородной массы.
- Добавить мед и сахарозаменитель, хорошо перемешать.
- Сформировать небольшие шарики размером с чайную ложку, вложить в каждый по одному миндальному ореху.
- Обвалять шарики в кокосовой стружке (для всей партии понадобится примерно 200 г).
- Поставить десерт в холодильник минимум на 1 час перед подачей.
Лёгкие творожные шарики «Рафаэлло» идеально подходят для перекуса, а также как сладкое к чаю без лишних калорий.
